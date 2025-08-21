  • Новость часаОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти
    На Украине решили изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
    Вассерман назвал недостающий в школах урок
    В московских аэропортах начали ловить нелегальных таксистов-зазывал
    Путин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Финляндия заявила о тяжелых последствиях разрыва с Россией
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    На Украине заявили о начале процесса смещения Зеленского с поста
    В Киево-Печерской лавре решили провести «дерусификацию» росписей собора
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    12 комментариев
    21 августа 2025, 08:12 • Новости дня

    ВС России выбили ВСУ с позиций у Северска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска России сумели вытеснить украинские подразделения из ключевых позиций под Северском, усилив контроль над стратегическим перекрестком на южных окраинах Федоровки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные смогли вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины с ряда позиций у Северска Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    По словам Марочко, «в ходе боестолкновений в районах населенных пунктов Переезное и Федоровка, расположенных на 7 км южнее Северска в ДНР, нашим войскам удалось выдавить украинских боевиков с ряда занимаемых позиций и улучшить тактическое положение в данном районе».

    Эксперт также отметил, что на южных окраинах Федоровки российские военные взяли под огневой контроль т-образный перекресток, где находится укрепленный район украинской армии. Сейчас, как уточнил Марочко, российские бойцы продолжают уничтожать укрепления и личный состав противника на этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. На Северском участке фронта расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяли под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины

    Хакеры: ВСУ за все время спецоперации потеряли 1,7 млн военнослужащих

    Хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери армии Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    База данных Генштаба украинских вооруженных сил содержала информацию о 1,7 млн украинских потерь за время СВО, ее обнародовали взломавшие базу хакеры.

    В распоряжении хакеров оказались файлы с личными данными, фотографиями украинских военных, а также документы с описанием обстоятельств и мест их гибели или пропажи, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Отмечается, что за годы спецоперации Украина потеряла 1,7 млн военнослужащих. В эти данные включены погибшие и пропавшие без вести. Наибольшие потери, по информации хакеров, пришлись на 2025 год – 621 тыс. человек.

    Согласно этому источнику, в 2022 году потери составили 118,5 тыс., в 2023 году – 405,4 тыс., в 2024 году – 595 тыс. человек. Хакеры подчеркнули, что получили доступ к подробной информации о каждом погибшем и пропавшем без вести, включая обстоятельства и места происшествий.

    В июле хакеры получили доступ к ключевой программе управления войсками на Украине, позволявшей ВСУ в реальном времени отслеживать позиции российских подразделений и наводить удары.

    Речь идет о системе «Дельта», использовавшей данные разведки, беспилотников и спутников, и отображавшей карту с расположением подразделений ВС России в режиме реального времени.

    Комментарии (46)
    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Минобороны: Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    Комментарии (3)
    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    Комментарии (9)
    20 августа 2025, 09:01 • Новости дня
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    Захарова назвала карту Украины в Белом доме мощной оплеухой для Зеленского
    @ @Scavino47

    Tекст: Вера Басилая

    Карта Украины, продемонстрированная в Белом доме на переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что карта Украины, выставленная в Белом доме во время переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стала своеобразным сигналом для украинских властей и их сторонников. По ее словам, карта должна «привести в чувство» всех тех, кто в последние годы игнорировал исторический и географический контекст событий. передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что карта, по ее мнению, наглядно показала Зеленскому и его окружению, а также тем, кто зависит от него и кого он защищает, масштаб их утрат «во всех смыслах», и стала мощной оплеухой для киевского режима.

    Она также отметила, что «привести Зеленского в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было».

    Ранее помощник президента Владимир Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР
    Российские войска выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения установили контроль над большей частью Серебрянки в Донецкой народной республике во время активных боевых действий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около 60% населенного пункта Серебрянка перешло под контроль российских сил, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что армия России вытеснила украинские подразделения из восточной части села и закрепилась в центре. Он добавил, что порядка 10% территории Серебрянки сейчас составляет межпозиционное пространство между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил об усилении давления России в Кременских лесах. ВС России за неделю освободили около половины Кременских лесов в ЛНР.

    Комментарии (2)
    20 августа 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР
    Российские войска освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления освободили населенный пункт Новогеоргиевка в Днепропетровской области, а подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Сухецкое и Панковку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Дорожнянки, Зеленого Гая, Полтавки в Запорожской области, Вороного в Днепропетровской области и Александрограда в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, РСЗО западного производства, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Между тем подразделениями группировки «Центр» нанесено поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Вольного, Димитрова, Красноармейска, Кутузовки, Лысовки, Рубежного, Торецкого в ДНР и Филии в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Жовтневым, Рудневкой, Садками и Старой Гутой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Мелового, Синельниково и Удов в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, танк, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и склад материальных средств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Дорошовки, Новосергеевки, Ольговки и Сеньково в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три  бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Васюковки, Дроновки, Миньковки, Нелеповки, Федоровки и Червоного в ДНР.

    Противник потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия, станцию РЭБ. Уничтожен склад материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. До этого они освободили Александроград в ДНР. А за день до этого они освободили Искру и Щербиновку в ДНР.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Депутат Рады Дмитрук раскрыл истинную цель поездки Зеленского к Трампу

    Tекст: Ирма Каплан

    Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский использовал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне вовсе не для разрешения конфликта.

    Дмитрук считает, что встреча Трампа и Зеленского ничего не изменила, мир не стал ближе, а война не приблизилась к завершению.

    «Зеленский все так же ежедневно убивает людей: на фронте и в тылу. Военных и гражданских, детей и стариков, женщин и мужчин. Всех без разбора. Значит, и эта поездка была использована им лишь ради пиар-картинки, а не ради народа. Он снова легализует свое преступное присутствие», – заявил Дмитрук ТАСС.

    Он считает, что для реального разговора по существу Украину должен представлять легитимный лидер, в том числе на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Для Украины любая встреча о мире важна. Но пока на этих встречах нет легитимного лидера Украины, настоящего политического субъекта, мира не будет. Я убежден: настоящие переговоры о мире будут идти не с актерами и марионетками, а с теми, кто способен брать на себя ответственность за будущее народов», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

    При этом New York Times заявила, что Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 09:57 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о начале боев на южных подступах к Константиновке
    Власти ДНР заявили о начале боев на южных подступах к Константиновке
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВС России вступили в столкновения с украинскими силами на южных подступах к Константиновке, где противник несет серьезные потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке».

    По словам Кимаковского, украинская группировка в этом районе несет значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные Ссилы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки ВСУ потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 23:08 • Новости дня
    Сальдо рассказал, как жители Херсона спасли его жизнь

    Сальдо сообщил, что жители Херсона предупредили о заложенных бомбах

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона несколько раз предупреждали его о заложенных взрывных устройствах, помогая избежать попыток покушения.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона помогли ему избежать нескольких попыток покушения, передает RT. По его словам, именно горожане предупреждали его о возможной опасности, связанной с заложенными взрывными устройствами.

    «Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит», – заявил Сальдо. Он считает, что за покушениями стояли киевские власти, которые приняли решение устранять лидеров общественного мнения.

    Губернатор также подчеркнул, что не испытывает обиды к Украине или людям, которые там живут. По его словам, он не винит жителей страны в действиях властей.

    Ранее ВСУ совершили покушение на Сальдо с применением управляемых английских снарядов, в результате чего пострадали мирные граждане.

    Сальдо пошутил, что стал «приманкой» для ракет Storm Shadow.

    Три года назад в 2022 году самодельная бомба на пути следования автомобиля Сальдо была обнаружена и обезврежена.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом

    Мирные жители получили ранения при подрыве машины в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве под Белгородом пострадали мужчина и женщина, оба находятся под наблюдением врачей.

    Два человека получили ранения в Краснояружском районе Белгородской области, передает ТАСС. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка – Репяховка, где автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

    «Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка – Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве», – сообщил глава региона.

    Медики диагностировали у мужчины баротравму. Женщина, по предварительным данным, получила ушиб поясничной области, ее транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. О состоянии пострадавших врачи продолжают сообщать подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека.

    В Казинке и районе Устинки Белгородской области в результате атак беспилотников получили ранения женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.

    В Ракитянском районе Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 07:21 • Новости дня
    Силы ПВО ночью сбили 49 украинских БПЛА над Россией

    Минобороны сообщило о перехвате 49 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью системы ПВО отразили атаку 49 украинских дронов, из которых наибольшее число перехвачено над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

    Средства противовоздушной обороны России за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что атаке подверглись сразу несколько регионов страны, а также акватория Черного моря.

    Согласно данным Минобороны, больше всего беспилотников было сбито над Ростовской областью – 21 аппарат. В Воронежской области под контроль ПВО попали 7 беспилотников, в Белгородской – 5, в Крыму – 4, в Брянской и Калужской областях – по 3, в Орловской – 2, в Курской и Тульской – по одному. Два аппарата были уничтожены над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки БПЛА на одном из промышленных предприятий в Ростовской области вспыхнул пожар. РЖД приостановила движение поездов в Воронежской области из-за падения БПЛА на железнодорожные пути. В ряде сел в Воронежской области поезда были задержаны и населенные пункты остались без электричества.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 11:08 • Новости дня
    Кимаковский: Боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) оставили позиции на Краснолиманском направлении, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады – «Азов» – сбежали с Краснолиманского направления в город Изюм, пояснил Кимаковский ТАСС.

    По его словам, они не смогли выдержать натиск Западной группировки ВС России.

    Сейчас оборону на этом участке держат недавно мобилизованные военнослужащие ВСУ, которые не обладают необходимой подготовкой.

    Ранее в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    Участник СВО Евгений Рассказов отмечал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 15:41 • Новости дня
    Эрдоган заявил о стремлении Турции достичь мира на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Анкара нацелена добиться устойчивого мира между Россией и Украиной, о чем заявил президент Турции в разговоре с исполняющим обязанности премьера Нидерландов.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приверженности Турции установлению справедливого и прочного мира на Украине, передает ТАСС.

    В телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схофом Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

    По словам Эрдогана, Турция как страна, принимавшая стамбульский процесс переговоров между Россией и Украиной, сохраняет заинтересованность в окончании боевых действий на основе справедливого подхода. Эрдоган также отметил, что Турция намерена оставаться посредником и поддерживать любые инициативы, способствующие прекращению войны.

    В ходе беседы Эрдоган обсудил со Схофом и ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о недопустимости планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по взятию под военный контроль всей территории сектора Газа. Президент Турции отметил, что гуманитарная катастрофа в регионе лишь усугубляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция приняла участие в онлайн-встрече «коалиции желающих» по урегулированию украинского конфликта. Анкара обсудила итоги саммитов на Аляске и в Вашингтоне. Турецкие власти заявили о готовности поддерживать дипломатические усилия по Украине.

    Комментарии (2)
    20 августа 2025, 14:19 • Новости дня
    Боец «Осетин»: ВСУ начали отход рядом с Ореховым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики покидают передовые позиции на одном из участков фронта у Орехова в Запорожской области, заявил наводчик орудия Д-30 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Осетин».

    Расчет «Осетина» бьет по передовым позициям ВСУ у Орехова, отход украинской армии заметен «по прицелу», пояснил военнослужащий, передает РИА «Новости».

    По его словам, артиллеристам стали давать больше целей для поражения, а задачи стали приходить чаще. Несколько дней назад велась работа по целям на расстоянии 9-10 километров, а сейчас уже отрабатывается расстояние в 11-12 километров.

    «Видно, что отступает противник», – констатировал он.

    В начале августа дроноводы 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ на глубину до 23 километров от Орехова, об этом сообщал командир взвода БПЛА с позывным «Грибник».

    До этого группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 12:01 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в геноциде украинского народа

    Представитель МИД Захарова обвинила Киев в геноциде украинского народа

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о «воле украинского народа» лицемерными и заявила, что Киев предал своих граждан и совершает против них геноцид.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что США и Россия «не навяжут Украине условий, которые не примет украинский народ».

    Захарова назвала слова Подоляка позором и напомнила, что украинский народ голосовал за мир, избирая Зеленского. По ее словам, Киев обманул граждан, а действия киевских властей она охарактеризовала как геноцид по отношению к своему населению.

    Дипломат также отметила, что власти Украины не имеют права прикрываться именем народа, «которого предали». Захарова подчеркнула, что 1 тыс. украинских пленных – это тоже часть народа, оставленная без защиты со стороны киевских властей.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «чикатилы киевскорежимные» не проявляют интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кириенко рассказал, как Путин подписал закон о Росатоме вопреки советам юристов
    Впервые в истории капитаном атомного ледокола стала россиянка
    Европейские лидеры обсудили создание формата «НАТО-лайт» для Украины
    Глава Минобороны Польши обвинил Россию во взрыве дрона
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    Стало известно о возможной гибели российской альпинистки на пике Победы
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки

    Почему Индия вопреки США передумала отказываться от российской нефти

    Индия странно себя ведет. Сначала она резко сокращает закупки российской нефти, что под давлением США выглядит как победа Вашингтона. Однако накануне Дели так же неожиданно возобновляет импорт нашей нефти. Реальная причина непоследовательный действий Индии может быть не в страхе перед США, а в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями

    Дипломатические баталии вокруг гарантий безопасности для Украины продолжаются. В то время как Европа настаивает на вводе своего контингента, Россия требует, чтобы итоговые соглашения учитывали и ее интересы в области национальной обороны. По мнению экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина не смогла осилить «ракету для бедных»

    На Украине объявлено о начале серийного производства новой крылатой ракеты «Фламинго». У нее впечатляющие характеристики, но есть два порочащих нюанса. Во-первых, это оружие для так называемых периферийных конфликтов. Во-вторых, «украинская крылатая ракета» совсем не украинская. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации