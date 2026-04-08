    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Трамп объявил о перемирии с Ираном
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Иран согласился открыть Ормузский пролив на две недели
    Трамп пообещал Ближнему Востоку Золотой век
    Израиль поддержал решение США приостановить удары по Ирану
    Малайзия предупредила об угрозе провала переговоров США и Ирана
    Мировые цены на нефть сильно упали
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    8 апреля 2026, 09:49 • Новости дня

    В Замбии открыли бюст Юрия Гагарина

    Tекст: Дарья Григоренко

    На территории Русского дома в столице Замбии Лусаке впервые открыт бюст Юрия Гагарина, сообщили в Россотрудничестве.

    Одновременно там появился мурал с портретом первого космонавта, созданный местным художником Вайсоном Нкхатой к 65-летию полета Гагарина в космос. Бюст был передан в дар Международным благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир», передает ТАСС.

    В Россотрудничестве отметили, что открытие бюста и мурала стало отправной точкой Недели космоса в Русском доме. По словам руководителя учреждения Светланы Ковалевой, этот жест символичен для Замбии, где российское образование и научные достижения вызывают большой интерес у молодежи. «Мы хотели бы, чтобы среди замбийских абитуриентов российских вузов появилась традиция потереть бюст Юрия Гагарина ладонью на удачу перед выездом в разные города России», – заявила Ковалева.

    В рамках Недели космоса в мероприятиях принимают участие ученики и педагоги из 14 замбийских школ. Программа включает международную акцию «Звездный диктант», ежедневные кинопоказы и специальные космические уроки. Завершится цикл показом фильма «Вызов» для старшего поколения замбийцев.

    4 апреля в Индонезии возложили цветы к памятнику Гагарину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Парагвая Асунсьоне торжественно открыли бюст Юрия Гагарина при поддержке посольства России. В хорватском городе Пула неизвестные закрасили краской бюст Юрия Гагарина и нанесли на памятник националистический лозунг.

    7 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Якушев: «Единая Россия» поможет в ликвидации последствий наводнений в Дагестане

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Единая Россия» окажет поддержку в ликвидации последствий наводнений в Дагестане, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

    Якушев посетил пункт временного размещения в селе Сивух Хасавюртовского района, где встретился с жителями и сотрудниками экстренных служб, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    В ходе встречи Якушев заверил, что партия и вся страна поддерживают пострадавших. «Мы будем работать ровно столько, сколько необходимо, чтобы помочь ликвидировать последствия беды, которая сюда пришла. Со стороны «Единой России» организуем необходимое количество волонтёров, чтобы навести порядок», – сказал он. В регионе уже работают добровольцы, а региональные отделения партии направляют гуманитарную помощь.

    В ходе встречи секретарь генсовета ЕР подчеркнул важность постоянного информирования людей о предпринимаемых мерах и планах по ликвидации последствий стихии.

    По его словам, одним из приоритетов в текущей ситуации должно стать оперативное обследование поврежденных домов. Для этого предлагается сформировать рабочие группы с участием сотрудников местных администраций и специалистов профильных ведомств, включая региональное министерство строительства. Это позволит оценить масштаб ущерба и определить необходимый объём помощи для каждого пострадавшего домохозяйства.

    Якушев отметил, что ситуация находится на контроле федеральных властей. По его словам, между ведомствами уже распределены зоны ответственности: вопросы утраты жилья курирует строительный блок, компенсации – профильные структуры, а в случае потерь в сельском хозяйстве подключается аграрное ведомство.

    Глава села Адильотар Абдуркадыр Махмаев поблагодарил добровольцев и организации за поддержку, отметив, что ежедневно получает обращения от волонтерских объединений, готовых помочь в ликвидации последствий стихии.

    8 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив
    Tекст: Антон Антонов

    США объявляют о двухнедельном прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам Трампа, это решение было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, передает РИА «Новости».

    «Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – заявил Трамп.

    Он также заявил, что Тегеран согласился немедленно и полностью обеспечить безопасное открытие Ормузского пролива.

    Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров». Трамп добавил, что почти все основные разногласия между Вашингтоном и Тегераном уже согласованы. По его словам, двухнедельный перерыв позволит окончательно завершить переговорный процесс и оформить итоговое соглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели, призвал власти Ирана в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на тот же срок и предложил обеим сторонам прекратить военные действия на этот период.

    В ночь на среду истекает ультиматум, выдвинутый США Ирану. Трамп заявил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Тегеран отверг условия США и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 14:10 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский остров Харк

    США и Израиль атаковали иранский остров Харк
    Tекст: Валерия Городецкая

    США и Израиль нанесли удары по иранскому острову Харк, который считается важнейшим экспортным узлом для иранской нефти, сообщает Mehr.

    «Американо-сионистский враг осуществил несколько атак на остров Харк, раздалось несколько взрывов», – говорится в сообщении Mehr, передает РИА «Новости».

    Какие именно объекты были поражены, не уточняется. Остров Харк расположен в северной части Персидского залива и на нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.

    Ранее беспилотник ВМС США пролетел рядом с иранским островом Харк.

    Издание Associated Press со ссылкой на аналитиков писало, что операция на острове Харк не закончит войну с Ираном.

    7 апреля 2026, 20:25 • Новости дня
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе

    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу из-за опасений создания опасного прецедента для международного права.

    Принятие резолбции поставило бы под удар перспективы возобновления переговоров по урегулированию ситуации вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН», – подчеркнул Небензя на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. В результате Совбез не смог принять проект резолюции, подготовленной Бахрейном. В поддержку документа выступили 11 стран. Пакистан и Колумбия воздержались.

    Резолюция призывала страны, имеющие интерес к коммерческим маршрутам в Ормузскому проливе, координировать усилия для обеспечения безопасности навигации и открытости пролива. При этом предполагалось использовать все необходимые оборонительные средства, соразмерные обстоятельствам, включая сопровождение судов. Резолюция требовала от Ирана прекратить атаки на торговые суда и любые препятствия свободе прохода.

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    7 апреля 2026, 13:40 • Новости дня
    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану

    Американист: Трамп намерен нанести финальный удар по Ирану
    Tекст: Анастасия Куликова

    Ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию против Ирана и соглашаться с условиями Тегерана, в том числе по Ормузу. Но до того Дональд Трамп попытается устроить финальный удар по Исламской республике, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, во вторник истекает ультиматум, выдвинутый президентом США Ирану.

    «Президент США имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса только два месяца. Поэтому конец апреля станет первой реперной точкой для Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков. По его оценкам, американские законодатели не согласуют ни расширение полномочий главы Белого дома для продолжения войны, ни выделение траншей для ее финансирования.

    Поэтому до того Трамп, вероятно, попытается устроить финальный удар по Ирану, добавил собеседник. «У президента США почти не осталось козырей на столе. Среди возможных вариантов действий – проведение сухопутной операции ограниченными силами и удары по иранской инфраструктуре. При этом атака на гражданские объекты станет очевидным нарушением международного права и военным преступлением», – подчеркнул эксперт.

    Дудаков указал, что демократы уже озвучивают обвинения в адрес Трампа. Если же американские силы нанесут удары по гражданской инфраструктуре, то это будет использовано Демпартией в предвыборной программе во время избирательной кампании в Конгресс, уточнил спикер. «Кроме того, реализация угроз главы Белого дома может стать в будущем основанием для объявления импичмента как Трампу, так и шефу Пентагона Питу Хегсету», – добавил политолог.

    «Наконец, это подорвет репутацию Трампа не только внутри Америки, но и среди союзников вовне. Но несмотря на все риски и последствия, повторю, США нанесут удары по Исламской республике по истечении ультиматума», – считает спикер. По его мнению, ближе к концу апреля Вашингтону придется сворачивать военную операцию, соглашаться с иранскими условиями, в том числе по Ормузу. «Потому что пока пролив заблокирован, цены на топливо внутри Штатов растут, рейтинги Трампа падают, и у него внутри страны все начинает валиться из рук», – заключил Дудаков.

    Во вторник истекает ультиматум, выдвинутый Дональдом Трампом Ирану. Если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, президент США обещал ударить по мостам и энергообъектам. Исламская республика требования американского лидера уже отвергла.

    Иран передал Пакистану, выступающему посредником в переговорах с американами, свой план мирного урегулирования, сообщает The New York Times. Документ состоит из десяти пунктов. Среди них – гарантия безопасности ИРИ от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы» и отмена всех санкций.

    Взамен Тегеран предложил снять блокаду Ормузского пролива. При этом иранская сторона хотела ввести плату в размере двух млн долларов для коммерческих судов при проходе по морскому пути. Взимаемые средства Иран обещал делить с Оманом, находящимся по другую сторону пролива. Иран использует деньги для восстановления разрушенной американо-израильскими ударами инфраструктуры.

    Трамп счел предложение Ирана по прекращению огня «значительным шагом». При этом он назвал его «недостаточно хорошим». По данным Axios, несмотря на попытки договориться с Тегераном, у США и Израиля уже подготовлен план масштабной бомбардировки иранских энергетических объектов. Один из американских чиновников сказал порталу, что Трамп – «самый кровожадный» в администрации, «как бешеная собака».

    Ранее глава Белого дома отказался сказать, будут ли гражданские цели под запретом для атак. Его угроза взорвать все мосты и электростанции в Иране, по мнению некоторых экспертов в области военного права, может представлять собой военное преступление, писало агентство Associated Press. Об этом предостерегли даже в ООН.

    Однако Трамп заявил, что не обеспокоен возможными обвинениями. «Знаешь, что такое военное преступление? Иметь ядерное оружие», – цитирует его The Guardian. Вместе с тем, как стало известно Politico, Пентагон расширяет перечень иранских объектов для возможных атак, включая энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивает электричеством и топливом одновременно военных и гражданских. По словам двух представителей оборонного ведомства, такие цели признаются легитимными с точки зрения международного права, поскольку они используются армией.

    7 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Трамп пообещал уничтожение иранской цивилизации «этой ночью»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский президент Дональд Трамп пообещал прекращение существования иранской цивилизации в ночь на среду.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская цивилизация может быть уничтожена уже сегодня ночью, если Иран не выполнит условия ультиматума, об этом он написал в соцсети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что не желает подобных последствий, но отметил высокую вероятность такого развития событий.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не возродить. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и будет», – написал он.

    Президент США добавил, что не исключает революционных перемен: «Кто знает? Мы узнаем об этом сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. Закончатся 47 лет вымогательства, коррупции и смерти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран отклонил требование США открыть Ормузский пролив в рамках временного перемирия.

    Президент Дональд Трамп пригрозил разрушить электростанции Ирана после спасения американского пилота.

    Американский лидер заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии, а в случае провала переговоров страна будет отброшена в «Каменный век».

    Командующий КСИР Маджид Мусави назвал угрозы США «голливудскими иллюзиями».

    7 апреля 2026, 18:31 • Новости дня
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп опроверг слова журналиста Такера Карлсона о том, что он якобы рассматривает возможность ядерной атаки на Иран, пишет The New York Post (NYP).

    В телефонном разговоре с NYP Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ, который абсолютно не понимает, что происходит».

    «Он мне постоянно звонит, я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с глупцами», – добавил президент США.

    Ранее своем сообщении в соцсетях Карлсон заявил, что резкое воскресное заявление Трампа в Truth Social о возможных ударах по инфраструктуре Ирана стало «первым шагом к ядерной войне».

    Карлсон призвал сотрудников Белого дома и военных покинуть посты, если Трамп прикажет нанести ядерный удар. «Те, кто непосредственно общается с президентом, должны сказать: «Нет, я ухожу в отставку. Я сделаю все, что смогу легально, чтобы это предотвратить, потому что это безумие», – написал он.

    Напомним, Карлсон подверг критике президента США после его скандального поста на Пасху с угрозами Ирану.

    7 апреля 2026, 18:49 • Новости дня
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Tекст: Денис Тельманов

    Два гражданина Франции, задержанные в Иране по обвинению в шпионаже, были освобождены после того, как Париж отозвал иск из Международного суда ООН.

    Власти Ирана отпустили Сесиль Колер и Жака Пари, которых задержали в 2022 году по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA. В обмен Франция отозвала свой иск против Тегерана, который рассматривался в Международном суде ООН.

    По информации IRNA, Франция также освободила иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, являющуюся профессором университета «Люмьер Лион 2». Она была задержана в 2025 году по обвинению в оправдании терроризма.

    Колер и Пари были арестованы в мае 2022 года. Министерство разведки Ирана заявило, что эти граждане Франции пытались организовать беспорядки во время протестов учителей, требовавших повышения зарплаты. Позже Франция подала иск в Международный суд ООН, утверждая, что иранские власти не предоставили задержанным консульскую защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция закрыла воздушное пространство для самолетов с военным грузом, следовавших в Израиль.

    Европейские страны усиливают сопротивление просьбам США об участии в антииранских действиях. Британия и Евросоюз намерены разработать совместную стратегию по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

    7 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Tекст: Денис Тельманов

    Россияне, достигшие сорокалетнего возраста, получили возможность бесплатно пройти комплексные обследования для раннего выявления семи видов онкологических заболеваний, включая анализы и специальные тесты.

    В России для граждан старше 40 лет введен скрининг на семь видов онкологических заболеваний, сообщает «Российская газета». Об этом в преддверии Всемирного дня здоровья рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

    По ее словам, своевременная диспансеризация позволяет выявить опасные болезни на самой ранней стадии, что существенно повышает шансы на успешное лечение.

    В рамках обязательной диспансеризации по полису ОМС россиянам проводят комплексную оценку здоровья. Врачи проверяют не только давление и уровень «плохого» холестерина, но и определяют сердечно-сосудистый риск по специальной шкале, а также делают ЭКГ.

    С этого года в программу добавлен анализ на липопротеин (а) – генетический маркер риска инфаркта и инсульта, который рекомендуется сдать хотя бы раз в жизни.

    Для оценки риска сахарного диабета проводится анализ крови на глюкозу, а при необходимости – более углубленное исследование на гликированный гемоглобин.

    Женщинам становятся доступны маммография и мазки для выявления рака молочной железы и шейки матки, а мужчинам – тест на ПСА для диагностики рака простаты.

    Кроме того, выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости назначается колоноскопия, чтобы обнаружить рак толстой кишки.

    Академик Драпкина подчеркивает, что «бояться стоит не диагноза, а незнания». Она отмечает, что современная медицина позволяет эффективно контролировать даже серьезные хронические заболевания при условии, что они выявлены своевременно.

    Работодатели обязаны отпускать сотрудников для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Поликлиники часто организуют прием в вечерние часы и по субботам, чтобы упростить процедуру.

    Эксперт рекомендует рассматривать диспансеризацию как возможность убедиться в здоровье, а не как поиск проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профилактические медицинские осмотры теперь включают семь видов скринингов на различные виды рака, включая обследование желудка и легких.

    Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, причем дальнейший прогресс будет зависеть от объема финансирования.

    В России большинство новых случаев рака приходится на женщин, а средний возраст постановки диагноза составляет примерно 65 лет.

    7 апреля 2026, 10:39 • Новости дня
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Tекст: Ольга Иванова

    В условиях обострения конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся спецоперации на Украине Евросоюз сталкивается с растущими трудностями в принятии единой внешней политики из-за права вето, что вызвало призывы к коренным реформам дипломатической системы.

    Европейский Союз сталкивается с серьезными трудностями в проведении единой внешней политики, включая неспособность принять важные решения по финансированию Украины, санкциям против радикальных поселенцев на Западном берегу и мерам в отношении России, сообщает Politico.

    Девять дипломатов, чиновников, парламентариев и экспертов ЕС отмечают, что нынешняя система заблокирована, а внутренние разногласия мешают оперативным действиям на фоне нарастающих международных кризисов.

    Главным источником проблем считается принцип единогласия, позволяющий любой стране-члену блокировать внешнеполитические инициативы. Германия и Швеция активно предлагают отказаться от национальных вето и перейти к квалифицированному большинству при принятии решений в этой сфере. «Мы должны отменить принцип единогласия в политике безопасности и внешней политике ЕС до конца текущего законодательного периода, чтобы быть способными действовать на международной арене и стать по-настоящему взрослыми», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

    Тем временем страны, опасающиеся потери самостоятельности – в их числе Франция, Бельгия и ряд малых членов ЕС, – настаивают на сохранении права вето, считая его залогом национальных интересов. Например, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предостерег от немедленного запуска дебатов по отмене единогласия, полагая, что это лишь усугубит проблемы.

    В числе структурных реформ обсуждается идея создания поста министра иностранных дел ЕС, интеграция Европейской службы внешних действий в состав Еврокомиссии и создание Совета безопасности ЕС с участием партнеров вроде Британии, Норвегии и Исландии. Однако часть экспертов и дипломатов убеждена, что главная трудность – не в организационных вопросах, а в политической воле и механизме принятия решений, основанном на принципе единогласия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил о росте угроз для Евросоюза на фоне обострения конфликта в Иране.

    Евросоюз считает, что эскалация конфликта с Ираном не приведет к миру, призывает к переговорам.

    7 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    NYP: ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ США использовало секретное устройство «Призрачный шепот» (Ghost Murmur) на основе квантовых технологий для определения местоположения второго пилота сбитого истребителя F-15 над Ираном, сообщили источники газеты New York Post.

    По данным NYP, ЦРУ применило секретную технологию «Призрачный шепот» (Ghost Murmur), чтобы обнаружить второго пилота истребителя F-15, сбитого над Ираном, передает РИА «Новости».

    По данным издания, система использует дальнодействующую квантовую магнитометрию для фиксации электромагнитного отпечатка сердцебиения человека, а затем программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает выделить его на фоне других сигналов.

    Устройство было создано бюро секретных разработок Lockheed Martin и впервые применено во время поисково-спасательной операции в сложной местности Ирана. Один из источников NYP отметил, что благодаря этой технологии удалось сначала сузить район поиска, а затем точно установить местоположение летчика.

    По сведениям газеты, технология уже успешно испытывалась на вертолетах Black Hawk и впоследствии может быть использована также на истребителях F-35.

    Операция по спасению пилота проходила на фоне обострения ситуации в регионе: 28 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, а Тегеран ответил атаками по израильским и американским военным целям на Ближнем Востоке.

    Ранее американский пилот и офицер вооружения, сбитые над Ираном, были спасены в ходе многоэтапной операции с использованием технологий ЦРУ.

    Президент США заявил, что военные провели операцию по спасению пилота почти через двое суток после происшествия.

    Американский лидер раскрыл подробности спасения экипажа сбитого истребителя F-15.

    7 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    ПД-8 успешно завершил испытания перед сертификацией
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации Ростех провела основной комплекс испытаний новейшего двигателя ПД-8 для ближнемагистральных самолетов и готовится к завершению сертификации, сообщила пресс-служба госкорпорации.

    Объединенная двигателестроительная корпорация госкорпорации Ростех завершила основной этап испытаний двигателя ПД-8. Двигатель предназначен для ближнемагистральных самолетов и показал надежность в сложных климатических условиях во время испытаний в Архангельске.

    ПД-8 прошел трехмесячные сертификационные испытания на работу в условиях обледенения на стенде ЦИАМ, где моделировались реальные параметры полета с обводненным воздухом. Специалисты проверяли, как двигатель справляется с образованием льда на коке и лопатках вентилятора, а также оценивали его устойчивость и управляемость при обледенении.

    Во время тестовых полетов «Суперджета» специалисты ОДК-Сатурн контролировали техническое состояние двигателей и проводили регламентные работы. Самолет поднимался в зоны сильного обледенения, где за короткое время формировалась ледяная корка толщиной до десяти миллиметров. Проверялась работа двигателей, эффективность противообледенительной системы и безопасность эксплуатации.

    Заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов отметил: «Испытания двигателя на классическое обледенение – одни из самых сложных. В результате подтверждено, что ПД-8 может работать в условиях обледенения во всем диапазоне высот». Он также добавил, что двигатель сохранил штатную работу и тягу даже в суровых условиях.

    Ранее ПД-8 успешно прошел 150-часовые испытания, имитирующие длительную эксплуатацию, а также проверки по забросу птиц, обрыву лопатки вентилятора и забросу воды. Двигатель подтвердил безопасность в критических условиях и работу при тяге более 8000 кгс. Серийное производство осуществляется на рыбинском предприятии ОДК-Сатурн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 впервые выполнил полет.

    Российский авиадвигатель ПД-8 в ходе сертификационных испытаний уже налетал более 4 тыс. часов.

    Сертификационные испытания ПД-8 с 150-часовым циклом в Перми показали высокую надежность двигателя при максимальных нагрузках и имитации длительной эксплуатации.

    7 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Tекст: Мария Иванова

    После первого взгляда на планету из иллюминатора космонавт Олег Кононенко задумался о правильности названия Земли и образе планеты в сознании людей.

    Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко поделился впечатлениями от полета на орбиту, передает ТАСС.

    «Когда я вывелся на орбиты, впервые выглянул в иллюминатор, то я увидел кусочек маленькой суши, который очень быстро пролетел. А дальше пошла лунная гладь. И вот первое ощущение было такое, что я понял, название Земли – это какое-то географическое недоразумение», – заявил он.

    Кононенко рассказал, что Земля перестала восприниматься им как шар из воды и камня и стала ощущаться как живое существо, из которого он вышел, чтобы увидеть планету со стороны. Этими размышлениями космонавт поделился на марафоне «Космос со „Знанием“», который проводится Роскосмосом и обществом «Знание» в рамках Недели космоса.

    Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года.  Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля начиная с 2026 года.

    В марте Герой России Олег Кононенко был назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым человеком, проведшим тысячу суток на околоземной орбите.


    8 апреля 2026, 02:13 • Новости дня
    Иран объявил о победе над США

    Иран объявил о победе над США
    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон принял иранские условия перемирия, Иран одержал победу в конфликте с США, заявил Высший совет национальной безопасности Ирана.

    В заявлении сказано, что Вашингтон согласился признать контроль Ирана над Ормузским проливом, выплатить компенсацию, снять санкции и вывести американские войска с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о «снятии всех первичных и вторичных санкций, прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ». Кроме того, в заявлении сказано, что «США признают принцип ненападения на Иран».

    Иран заявил, что США соглашаются на «продолжение Ираном обогащения урана».

    «Иран одержал великую победу и вынудил США принять план из десяти пунктов», – говорится в заявлении.

    Иран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Тегеран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.

    Совбез Ирана заявил, что «Иран и [движение] сопротивления практически полностью уничтожили американскую военную машину в регионе». «Они нанесли сокрушительные и глубокие удары по обширной инфраструктуре и потенциалу, которые противник создавал и развертывал на протяжении долгих лет в регионе для войны против Ирана», – приводит текст заявления передает ТАСС со ссылкой на Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США дали согласие на двухнедельное прекращение огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Он уточнил, что предложение из десяти пунктов, которое поступило от Ирана, является «рабочей основой для переговоров».

    Трамп ранее говорил, что иранская цивилизация исчезнет, если откажется принять условия Вашингтона. Ультиматум, выдвинутый США Ирану, истекает в ночь на среду.

    7 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Заслуженный педагог России: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия

    Заслуженный педагог России: Убийство пермским школьником учителя – ужасная трагедия
    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Обычно основания для выставления двойки за год должны быть железобетонными, потому что недопуск к ГИА – то, за что достаточно сильно школы ругают», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя нападение школьника на учителя в Пермском крае.

    В Добрянке Пермского края 17-летний ученик бросился с ножом на своего классного руководителя, когда та направлялась в школу. Женщину госпитализировали, но спасти не удалось. По предварительным данным, мальчик напал на педагога за то, что она не допустила его к одному из экзаменов. Уточняется, что у школьника была плохая успеваемость, он не раз оставался на второй год.

    «Произошедшее – ужасная трагедия! Любое убийство – трагедия, но нападение ученика на учителя – это противоестественно и полностью противоречит тем отношениям, которые должны быть между учителем и учеником», – говорит Пратусевич.

    Если сведения о том, что трагедия произошла из-за недопуска к государственной итоговой аттестации, верные, то ситуация зрела давно, рассуждает собеседник. «Недопуск означает выставление неудовлетворительной отметки за год, значит, весь год ученик ничего по предмету не делал. Обычно основания для выставления двойки за год должны быть железобетонными, потому что недопуск к ГИА – то, за что достаточно сильно школы ругают», – рассказывает педагог.

    Он подчеркивает, что на данный момент слишком мало информации, чтобы говорить о том, кто виноват и можно ли было предотвратить произошедшее и как. При этом ответственность за воспитание любого ребенка всегда лежит как на его опекунах, так и на школе в целом. Но в реальности учителя не всегда имеют полномочия в достаточной степени влиять на учеников. Пратусевич призывает не делать поспешных решений и дождаться неформальных выводов следствия, а возможно, и суда.

    Ранее сообщалось, что по факту нападения на учителя в Добрянке возбуждено уголовное дело. Также отмечается, что ученик, который бросился с ножом на свою классную руководительницу, стоял на учете в полиции.

    В Тегеране начались массовые празднования «поражения» США и Израиля
    Иран потребовал от США компенсации ущерба
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Британский эсминец ушел на ремонт после удара «Хезболлы»
    ЕС потерял на Украине миссию для проверки трубопровода «Дружба»
    Посол заявил о беспрецедентных масштабах русофобии в Германии
    Террористы из «Крокуса» собирались атаковать башню «Москва-Сити»

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля

    Западные источники сообщают, что Иран начал применять в ходе идущей войны ракету, обладающую новыми возможностями по преодолению систем ПВО. В качестве оправданий и для дискредитации этой новинки Израиль даже упрекает Иран в использовании запрещенных видов вооружений. О чем идет речь и как устроена новая иранская система вооружений? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

