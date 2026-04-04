В Индонезии возложили цветы к памятнику Гагарину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественную церемонию возложения цветов к памятнику Юрию Гагарину в Джакарте приурочили к предстоящему Дню космонавтики, сообщает РИА «Новости». Мероприятие прошло при участии посла России в Индонезии Сергея Толченова, постоянного представителя России при АСЕАН Евгения Загайнова, а также послов Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и руководителя представительства Россотрудничества.

Собравшиеся почтили память первого человека, побывавшего в космосе, и отметили вклад Гагарина в мировую историю. Посол России напомнил: «Шестьдесят пять лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток-1» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту – первым человеком, совершившим полет в космическое пространство и открывшим новую эпоху в истории человечества».

Особое внимание уделили историческим связям Индонезии с Гагариным: первый президент страны Сукарно лично вручил космонавту орден Звезды Махапутра II степени, одну из высших национальных наград. После этого визита имя Юрий стало популярным в Индонезии, а память о достижениях советского космонавта сохраняется до сих пор.

Памятник Гагарину был установлен в Джакарте 10 марта 2021 года к 60-летию первого полета человека в космос и 70-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Монумент создан скульптором Алексеем Леоновым и был передан городу благотворительным фондом «Диалог культур – единый мир».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Парагвая Асунсьоне торжественно открыли бюст первого космонавта Юрия Гагарина при поддержке посольства России. В хорватском городе Пула неизвестные закрасили краской бюст Юрия Гагарина и нанесли на памятник националистический лозунг. День космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля в память о первом орбитальном полете Юрия Гагарина на корабле «Восток-1».