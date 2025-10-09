В Сантьяго открыли мурал, посвященный российско-чилийским отношениям

Tекст: Дарья Григоренко

Мурал был создан на стене дома, построенного из материалов, отправленных Советским Союзом в качестве гуманитарной помощи после землетрясения 1971 года.

В церемонии приняли участие глава муниципалитета Реколета Фарес Хадуэ, министр культуры Сантьяго Кристиан Серон Прието, представители посольства России в Чили и Русского дома, а также члены делегации Общественной палаты РФ и местные жители.

Министр культуры отметил, что мурал станет признанным произведением уличного искусства, а в своем приветствии подчеркнул: «Мы сегодня не просто открываем мурал, мы становимся свидетелями того, как стена, которая ничего из себя не представляла, превращается в символ дружбы и развития».

Замглавы комиссии Общественной палаты Валентин Работенко рассказал, что над проектом работали одновременно два художника – чилиец Диего Роа и россиянин Дмитрий Кубраков, и выразил намерение реализовать подобный проект в России. Мурал символически объединяет образы России и Чили: бурый медведь, башни Кремля, купола Покровского собора, небоскребы Москва-Сити, а также чилийские мотивы – пустыня, Моаи, ледники и киты, что создает визуальный диалог между двумя странами.

В Русском доме прошла выставка «Жены героев» Екатерины Колотовкиной, где были представлены постеры жен и матерей российских военнослужащих. По словам автора, чилийская публика тепло приняла проект, а выставка позволила по-новому взглянуть на специальную военную операцию, увидев ее глазами женщин.

Чилийский журналист Патрисио Мэри Белл, автор книги «Дети Донбасса», поблагодарил делегацию и Русский дом за организацию мероприятий и попросил передать свою книгу президенту России. Он отметил, что в своем творчестве стремится противостоять западной пропаганде и рассказывать реальные истории жителей Донбасса.

В рамках визита также прошел творческий вечер писателя Сергея Лукьяненко, встреча с российской диаспорой и квест-игра «Дозоры». Российский посол в Чили Владимир Белинский пообещал содействовать изданию произведений Лукьяненко на испанском языке, отметив, что его книги эмоционально близки латиноамериканцам.

Делегация также провела встречи с мэрами муниципалитетов Серийос и Серро-Навиа, где улицы названы в честь России и известных соотечественников, а также обсудила развитие общественных пространств. В завершение визита Общественная палата России приняла участие в международной образовательной выставке, рассказывая о преимуществах российского образования для латиноамериканских студентов.