Северный флот завершил учения по защите интересов России в Арктике
В Карском море прошли комплексные учения Северного флота, в ходе которых отработали пресечение деятельности судна-нарушителя и задержание его экипажа.
Корабли Северного флота успешно провели учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в водах Карского моря, передает ТАСС. В пресс-службе флота сообщили, что экипажи боевых кораблей отработали действия по разрешению кризисных ситуаций, связанных с нарушением государственной границы.
Сценарий учений предполагал, что большой противолодочный корабль «Североморск» получил информацию о буксирном судне «Памир», которое направлялось в территориальные воды России. На международных каналах экипажу «Памира» неоднократно передавали предупреждение о прекращении движения к российской границе, но реакции не последовало.
В результате боевые корабли Северного флота открыли предупредительный артиллерийский огонь по курсу судна-нарушителя. Были задействованы досмотровые группы, прибывшие на борт быстроходными лодками под прикрытием вертолета Ка-27 и морпехов.
В ходе операции досмотровые группы изъяли огнестрельное оружие и контрабанду, а экипаж буксира был задержан.
