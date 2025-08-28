Северный флот завершил учения по защите интересов России в Арктике

  • Новость часаБудапешт оспорил решение ЕС использовать активы России для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»
    В Пентагоне высказались о влиянии СВО на ядерный арсенал России
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    Песков назвал «беспрецедентным» будущий визит Путина в Китай
    Захарова оценила признания экс-главы USAID о финансировании Молдавии
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен под Колодезями ДНР
    Глава МИД Люксембурга от радости запрыгнул на украинского коллегу в Одессе
    Роскосмос опроверг слухи о продаже корпорации «Энергия»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    34 комментария
    28 августа 2025, 06:17 • Новости дня

    Северный флот завершил учения по защите интересов России в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Карском море прошли комплексные учения Северного флота, в ходе которых отработали пресечение деятельности судна-нарушителя и задержание его экипажа.

    Корабли Северного флота успешно провели учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в водах Карского моря, передает ТАСС. В пресс-службе флота сообщили, что экипажи боевых кораблей отработали действия по разрешению кризисных ситуаций, связанных с нарушением государственной границы.

    Сценарий учений предполагал, что большой противолодочный корабль «Североморск» получил информацию о буксирном судне «Памир», которое направлялось в территориальные воды России. На международных каналах экипажу «Памира» неоднократно передавали предупреждение о прекращении движения к российской границе, но реакции не последовало.

    В результате боевые корабли Северного флота открыли предупредительный артиллерийский огонь по курсу судна-нарушителя. Были задействованы досмотровые группы, прибывшие на борт быстроходными лодками под прикрытием вертолета Ка-27 и морпехов.

    В ходе операции досмотровые группы изъяли огнестрельное оружие и контрабанду, а экипаж буксира был задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Северного морского пути. Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу в Гаджиево Северного флота. Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой России.

    26 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    Комментарии (3)
    27 августа 2025, 21:18 • Новости дня
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР

    Несколько расчетов ударных БПЛА ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями

    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен ВС России под Колодезями ДНР
    @ Jana Cavojska/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских силовых структурах сообщили, как под Н Колодезями в Донецкой Народной Республике несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен бойцам группировки войск «Запад».

    «Сразу несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» под Колодезями на Рубцовском направлении в ДНР. Всего в плен сдались девять украинских беспилотчиков», рассказали источники РИА «Новости».

    Напомним, в этот день подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские войска освободили  Запорожское в Днепропетровской области. До этого ВС России освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 22:22 • Видео
    Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    Комментарии (6)
    26 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    Комментарии (9)
    25 августа 2025, 18:33 • Новости дня
    Венгрия потребовала от Киева выполнения гарантий безопасности нефтепровода «Дружба»

    Глава администрации Орбана Гуйяш напомнил Киеву о гарантиях безопасности нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный Будапешт потребовал от Еврокомиссии и Киева исполнения обязательств по обеспечению безопасности поставок нефти по «Дружбе».

    Венгрия ждет, что Еврокомиссия и Украина выполнят свои обязательства по безопасности нефтепровода «Дружба», заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Украина ранее обещала, как третья страна и кандидат в члены ЕС, обеспечить энергоснабжение всех стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Еврокомиссия в январе 2025 года предоставила Будапешту письменные гарантии безопасности критической энергетической инфраструктуры.

    «Мы ожидаем, что все будут соблюдать свои обязательства и правила, и ЕС, и Украина», – заявил Гуйяш.

    Напряженность между Будапештом и Киевом недавно усилилась из-за заявлений главы венгерского МИД Петера Сийярто о необходимости прекратить угрозы и атаки на инфраструктуру, Венгрия считает их посягательством на свой суверенитет. На это украинский МИД резко ответил, посоветовав Венгрии диверсифицировать энергоснабжение.

    Словакия и Венгрия ранее обращались в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, требуя гарантий их безопасности. 22 августа Сийярто сообщил о третьей за последнее время остановке поставок нефти в Венгрию из-за атаки Украины, аналогичная ситуация возникла и в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на замечание венгерского коллеги Петера Сийярто о необходимости прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    Руководство Венгрии считает удары ВСУ по нефтепроводу угрозой энергетической безопасности и своим суверенным правам.

    Комментарии (2)
    27 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни

    США решили развернуть ракетные комплексв Typhon на японской базе

    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    @ US Army/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне масштабных учений впервые на территории Японии планируется развертывание американских ракетных комплексов средней дальности Typhon на базе Ивакуни.

    Учения с участием Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США состоятся с одиннадцатого по двадцать пятое сентября, сообщает ТАСС. Отмечается, что маневры Resolute Dragon предполагают развертывание комплексов Typhon на базе морской пехоты США в Ивакуни, префектура Ямагути.

    По информации агентства Kyodo, размещение ракетных комплексов Typhon на японской территории произойдет впервые. В ходе маневров будет отрабатываться их развертывание.

    После завершения учений планируется вывести комплексы Typhon с территории базы Ивакуни, сообщает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на американском десантном корабле, находящемся на юге Японии, произошло возгорание.

    Военно-морские учения в западной части Тихого океана завершились посадкой американских и британских F-35B на японский эсминец «Кага».

    Истребитель F2 потерпел крушение во время тренировочного полета у побережья префектуры Ибараки, пилота удалось спасти и доставить в больницу.

    Комментарии (2)
    26 августа 2025, 21:29 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    ВСУ атаковали дронами 10 населенных пунктов Белгородской области
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Десять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, жертв нет.

    По данным, которые передает РИА «Новости», дроны атаковали населенные пункты в четырех приграничных районах региона. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак пострадавших нет. В городе Шебекино FPV-дрон поразил грузовой автомобиль на парковке предприятия.

    В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с дрона вспыхнули и сгорели частный дом и хозяйственная постройка. FPV-дрон нанес удар по сельхозпредприятию в хуторе Церковный Белгородского района.

    Гладков уточнил, что в Валуйском округе атакам подверглись села Двулучное, Долгое, Казначеевка, а также хутора Рябики, Дубровка, Леоновка. Повреждены восемь домовладений, две надворные постройки, два легковых автомобиля и один сельскохозяйственный агрегат. В Грайворонском округе в поселке Хотмыжск FPV-дрон уничтожил легковой автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные с 18 по 24 августа выпустили по целям на российской территории не менее 2357 боеприпасов, в результате чего ранения получил 121 мирный житель и погибли 19 человек.

    Дежурные средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Российские системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников самолетного типа.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 19:48 • Новости дня
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M

    Российский Ил-20M вызвал тревогу у ВВС Германии над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

    Два истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) после появления российского самолета Ил-20М, передает ТАСС.

    По информации DPA, российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

    Как утверждает германская сторона, немецкие истребители уже в десятый раз в этом году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

    В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Польские военные подняли в небо истребители и усилили противовоздушную оборону из-за активности России на Украине.

    Британские истребители в Польше были подняты после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км.

    Комментарии (3)
    25 августа 2025, 10:49 • Новости дня
    Эксперимент с купольной связью двух беспилотников провели в России

    «Гонец» провел уникальный эксперимент с купольной связью двух беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    В Томской области успешно испытали систему связи, когда один беспилотник стал опорной точкой для передачи данных второму, используя купольную зону.

    Предприятие «Спутниковая система «Гонец», входящее в структуру «Роскосмоса», совместно с компаниями «Геоскан» и Томским научно-производственным центром «Беспилотные авиационные системы» провело уникальный эксперимент с купольной связью между двумя беспилотниками, сообщает ТАСС.

    В ходе испытания беспилотник «Геоскана» с радиокомплексом «Гонец» был поднят на высоту 4 километра, создав сервисную зону диаметром около 340 километров.

    В рамках эксперимента эта зона – так называемый купол – позволила не только обеспечить связь с наземными пользователями и автомобилями, но и с другим беспилотником, выступавшим в роли абонента.

    Генеральный директор «Гонца» Андрей Манойло отметил: «Мы технически подтвердили важную возможность связного взаимодействия беспилотников на разных высотах, когда одно беспилотное судно является опорной точкой связи для другого. Через созданный «купол» мы получили удаленно трек беспилотника, который был успешно получен на наземный пункт управления».

    Манойло подчеркнул, что результаты эксперимента станут основой для создания комплексных решений, которые могут применяться в различных сферах – от логистики дронов до мониторинга крупных территорий при ЧС и организации спасательных операций. Глава «Геоскана» Алексей Юрецкий также отметил высокий потенциал взаимодействия спутниковых систем и беспилотников и сообщил, что компании совместно продолжают тестировать все более сложные задачи купольной связи.

    Испытания прошли в воздушном пространстве Томской области. Руководитель НПЦ БАС Денис Меликов отметил, что объединение возможностей технической поддержки, наземного тестирования и летной отработки на одной площадке позволяет максимально использовать каждую экспериментальную сессию и продвигать комплексные решения для беспилотных авиационных систем.

    Кроме того, в «Гонце» добавили, что перспективное решение по купольной связи базируется на спутниковом модеме «Гонец», который отличается рекордно малыми размерами и массой всего 89 граммов. Благодаря этому модем можно легко устанавливать на различные беспилотники, обеспечивая им стабильные спутниковые каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России впервые использовали спутник для управления дроном.

    Ростех также представил спутниковые трекеры, которые работают в экстремальных арктических условиях и подходят для различной техники и морских судов.

    Между тем начало развертывания спутниковой группировки «Скиф» для обеспечения широкополосного доступа в интернет намечено на 2026 год.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Экс-чиновнику Минобороны Слюсарю и двум соучастникам по делу о взятке дали семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 12:51 • Новости дня
    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации

    Калашников запустил производство дронов «Архангел» для спецоперации

    «Калашников» начал производство дронов «Архангел» для спецоперации
    @ russiandrone.ru

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» начнет серийный выпуск FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях, а также займется подготовкой операторов и инструкторов для работы с ними.

    Концерн «Калашников» предоставил свои мощности предприятию народного ВПК «Архангел» для производства беспилотников, крайне востребованных в зоне спецоперации, передает Telegram-канал концерна.

    В рамках подписанного меморандума компания «Архангел» займется отбором лучших технологических решений, их апробацией и боевыми испытаниями в зоне СВО, а концерн обеспечит массовый выпуск устройств.

    Совместно с «Архангелом» концерн также организует подготовку операторов для работы с беспилотниками собственного производства и БЛА других производителей, а также обучение инструкторского состава. В пресс-службе концерна отметили, что такое сотрудничество направлено на оперативное внедрение новых технологий, востребованных на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе концерн «Калашников» отправил новый пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию.

    Компания «Калашников» начала поставлять усиленные бронешлемы Бр2.

    Между тем Министерство обороны России показало работу зенитного комплекса «Бук-М2» в связке с машиной ММЗ.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как авиация ВКС и расчеты FPV сорвали ротацию ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, как ВСУ подтянули резервы и возобновили контратаки на фланги с целью вернуть утраченные позиции на Сумском направлении.

    «ВСУ пытаются провести ротацию и вывести на восполнение потерь подразделения 47 омбр. Однако интенсивная работа авиации ВКС РФ и расчетов FPV «Северян»  существенно затрудняет вывод. В результате огневого воздействия отходящие части ВСУ несут еще большие потери», – сообщили бойцы в своем неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    На юго-западе Юнаковки российские военные продвинулись до 200 м и заняли четыре здания. ВСУ попытались реализовать три контратаки в районе Алексеевки, Варачино и Садков, но безуспешно отошли на исходные позиции, а «Северяне» при этом уничтожили три ББМ и два пикапа.

    Авиация ВКС России активно поддерживает бойцов и на Хатненском участке фронта, так как в Волчанске и в лесу возле Синельниково идут тяжелые встречные бои.

    «Есть продвижения на левом берегу реки Волчья и в лесу. На участке фронта Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на 600 м по лесополосам», – указано в посте.

    Западнее Синельниково бойцы заняли огневую позицию и опорный пункт ВСУ, а общее продвижение составило 300 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – указано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что автомобильный мост на Карантинный остров поврежден, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной – ВС России взяли над Карантинным островом в Херсоне огневой контроль.

    Кроме того, мирный житель Красноармейска в ДНР рассказал, как боевики ВСУ расправились с женщиной и ее ребенком ради того, чтобы отнять автомобиль.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Sky News сообщил о проигрыше Украины в гонке дронов

    Sky News заявил о преимуществе России в разработке оптоволоконных БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия опередила Украину в создании и массовом производстве дронов с оптоволоконным управлением, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в материале британского телеканала Sky News.

    Украина уступает России в гонке беспилотных вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на британский телеканал Sky News.

    По данным канала, российские военные начали использовать дроны на оптоволокне раньше, чем украинские силы, что позволило России получить технологическое преимущество.

    Sky News отмечает, что России удалось наладить массовое производство таких беспилотных летательных аппаратов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. Британские эксперты считают, что это может оказать решающее влияние на ход конфликта на Украине и усилить позиции Москвы.

    В материале подчеркивается, что подобное технологическое превосходство позволяет российской стороне эффективнее применять БПЛА на фронте. Украинским военным, по мнению Sky News, пока не удалось достичь аналогичного уровня производства и внедрения подобных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме в Сколково решили представить беспилотники Supercam. В феврале Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. В 2018 году на ПМЭФ прошла презентация конвертоплана Supercam.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 14:38 • Новости дня
    В Казани представили детектор дронов с перехватом видео с БПЛА

    Детектор «ПТ-02» с перехватом видео дронов представили в Казани

    Tекст: Вера Басилая

    В Казани на выставке на выставке «Дрон экспо – 2025» показали устройство, способное снимать видеокартинку с вражеских FPV-дронов и выводить ее на экран оператора.

    Компания «Элтех-Юг» представила на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани инновационный детектор БПЛА «ПТ-02», передает ТАСС.

    Разработка способна перехватывать видео с вражеского FPV-дрона после обнаружения сигнала и сразу транслировать изображение на монитор. Это позволяет мгновенно определять цель атаки противника по видеокартинке.

    Как сообщил генеральный директор «Элтех-Юг» Александр Камин, система оснащена дублирующим антенным входом, что обеспечивает одновременный мониторинг обстановки на дистанции до 1 км и точечное определение конкретной цели без остановки общего сканирования. Диапазон сканирования устройства – от 400 до 6 400 МГц.

    Поставки детектора «ПТ-02» в российские войска планируются в сентябре.

    Ранее в России создали новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс».

    На Петербургском международном экономическом форуме презентовали и применили автоматизированную систему обнаружения беспилотников «Булат-онлайн» компании 3mx.

    В апреле в России представили комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые не требуют участия оператора.

    Комментарии (0)
    27 августа 2025, 17:10 • Новости дня
    Мосгорсуд арестовал замгубернатора Курской области Базарова

    Базарова заключили под стражу по делу о хищениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Мера пресечения в виде ареста до 25 октября избрана для Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

    Мера пресечения для врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова была избрана Мещанским районным судом Москвы по делу о хищениях на строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, передает ТАСС.

    Заседание проходило в закрытом режиме, представители СМИ на него допущены не были.

    Собеседник агентства в суде заявил: «Ходатайство следствия об избрании меры пресечения [в виде заключения под стражу] в отношении Базарова Владимира Васильевича подлежит удовлетворению». Арест продлится до 25 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющего обязанности замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву. Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей при строительстве фортификационных объектов в Белгородской области. По делу о хищениях на фортификациях в Белгородской области могут появиться новые подозреваемые.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    ВМС Индии ввели в строй два новейших фрегата с ракетами Brahmos

    ВМС Индии приняли в состав фрегаты «Удайгири» и «Химгири» с ракетами Brahmos

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы страны пополнили свой флот двумя современными фрегатами, получившими передовые системы вооружения и обнаружения противника.

    Ввод в эксплуатацию двух новейших фрегатов проекта 17А состоялся на базе в Вишакхапатнаме, передает ТАСС.

    Корабли «Удайгири» и «Химгири» построили на разных верфях – Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. в Мумбаи и Garden Reach Shipbuilders & Engineers в Калькутте. Это первый случай одновременного ввода в строй двух боевых кораблей, изготовленных на двух самостоятельных верфях.

    Министерство обороны Индии подчеркнуло значимость этого события для укрепления восточного побережья страны в военной сфере. Глава оборонного ведомства Раджнатх Сингх заявил: «Ввод в эксплуатацию этих двух кораблей отражает воплощение мечты о независимой Индии».

    Фрегаты оснащены современным вооружением, включая ракеты Brahmos и радиолокационные системы AESA, а также обладают улучшенной малозаметностью и усовершенствованной конструкцией. Оба корабля спроектированы Бюро по проектированию военных кораблей ВМС Индии и на 75% состоят из индийских компонентов.

    Как отметили в министерстве обороны, новые фрегаты войдут в состав Восточного флота, что усиливает возможности Индии по обеспечению безопасности своих морских интересов в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корабль Индии прибыл в Петербург по случаю празднования Дня Военно-морского флота и для развития военного сотрудничества с Россией.

    Россия и Индия ведут совместную работу над десятками проектов в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе по поставке и строительству фрегатов для индийских ВМС.

    Передовой фрегат Tamal, построенный на российской верфи и оснащенный системой BrahMos, будет передан Индии для укрепления морского потенциала страны в конце мая.

    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg сообщил о попытках ЕС ввести вторичные санкции против России
    Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей
    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН заметила «какой-то ад» на Солнце
    Главу района Пензенской области избили металлическим предметом
    Первое уголовное дело за последствия самовыгула собаки возбудили в России
    Консульство Польши закрылось в Калининграде
    Курникова и Иглесиас станут родителями в четвертый раз

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Перейти в раздел

    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят перевести на новую работу: канцлер ФРГ планирует выдвинуть ее на пост президента Германии, который станет вакантным в начале 2027 года. Таковы данные немецких СМИ, которые теперь как будто уговаривают Урсулу принять этот пост. В противном случае ее руководство добьет Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан обвинил русских в оккупации столетней давности

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил «российское вторжение в Украину», после чего назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Как оно было на самом деле? И почему Алиев раньше молчал на этот счет?

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации