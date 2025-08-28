Северный флот завершил учения по защите интересов России в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корабли Северного флота успешно провели учения по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в водах Карского моря, передает ТАСС. В пресс-службе флота сообщили, что экипажи боевых кораблей отработали действия по разрешению кризисных ситуаций, связанных с нарушением государственной границы.

Сценарий учений предполагал, что большой противолодочный корабль «Североморск» получил информацию о буксирном судне «Памир», которое направлялось в территориальные воды России. На международных каналах экипажу «Памира» неоднократно передавали предупреждение о прекращении движения к российской границе, но реакции не последовало.

В результате боевые корабли Северного флота открыли предупредительный артиллерийский огонь по курсу судна-нарушителя. Были задействованы досмотровые группы, прибывшие на борт быстроходными лодками под прикрытием вертолета Ка-27 и морпехов.

В ходе операции досмотровые группы изъяли огнестрельное оружие и контрабанду, а экипаж буксира был задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Северного морского пути. Атомоход «Князь Пожарский» прибыл на базу в Гаджиево Северного флота. Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой России.