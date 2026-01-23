  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 12 украинских БПЛА
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    В Астане арестовали бельгийских фанатов за выход на матч в нижнем белье
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    23 января 2026, 06:59 • Новости дня

    Марочко сообщил об успехах ВС России под Гуляйполем и Ореховым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ на запорожском направлении выравнивают линию фронта в Гуляйполе и активизировали участок фронта на Ореховском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, подразделения Вооружённых сил России продолжают выравнивать линию фронта в районе Гуляйполя и активизировали боевые действия под Ореховым, передает ТАСС. Марочко добавил, что «сейчас, на данный момент, по моим оценкам, в районе Гуляйполя наши военнослужащие выравнивают линию боевого соприкосновения, закрепляют ранее достигнутые результаты, но вместе с тем активизировался другой участок – это Ореховский [участок], где и в районе Малой Токмачки есть уже активизация боевых действий и в Новояковлевке наши военнослужащие начали продвигаться в восточном направлении».

    Также эксперт отметил, что в Степаногорске, населенном пункте, расположенном ближе всего к Запорожью, российские подразделения за последние сутки показали положительную динамику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные при отступлении разграбили музей Махно в Гуляйполе. Взятие Яблокова обеспечило российским войскам продвижение к Гуляйполю. Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    22 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    Комментарии (31)
    22 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Славянска, Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 08:55 • Новости дня
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское командование все чаще отправляет на передовые позиции в Сумской области военнослужащих, подписавших контракт по так называемой «программе 18-24», пишет РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по «программе 18-24». Среди них подтверждаются большие потери».

    Весной 2023 года киевские власти объявили о запуске этой программы, согласно которой мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет могут подписывать контракт на службу в армии. В обмен им предлагают высокую зарплату, преимущества при поступлении в учебные заведения и ряд других льгот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Молодые украинцы поехали в Германию после снятия запрета на их выезд.

    Депутат Рады Дубинский заявил, что с Украины выехали 40 тыс. молодых мужчин.

    Комментарии (2)
    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Командир ВСУ тайно вывел солдат с фронта в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из Великомихайловки Днепропетровской области, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из поселка Великая Михайловка Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что данное подразделение понесло значительные потери в результате ударов российских корректируемых авиационных бомб, известных как ФАБы.

    Он также отметил, что командование бригады выступило против вывода личного состава, несмотря на понесенные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Украина заявила НАТО о готовности «решить проблему с российскими кораблями»

    Зеленский: Украина может решить проблему с кораблями России у Гренландии

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина была в НАТО, то могла бы «решить проблему с российскими кораблями», которые якобы находятся у Гренландии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Если российские военные корабли беспрепятственно курсируют вокруг Гренландии, Украина может помочь», – заявил Зеленский в соцсетях. Он уверяет, что у Украины якобы «есть опыт и оружие», чтобы уничтожить эти корабли.

    «Если бы нас попросили, и если бы Украина была в НАТО – но нас там нет – мы бы решили эту проблему с российскими кораблями», – заверил он.

    Один из популярных ответов на это заявление гласит: «Брат, Путин избивает тебя до полусмерти на Украине. Какие действия ты хочешь предпринять в Гренландии? Просто заткнись».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии. Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России. В гренландских водах не находятся российские суда или флот, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.

    США аннексируют Гренландию?





    13 комментариев

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 14:40 • Новости дня
    ВС России «Геранями» разрушили железнодорожный мост ВСУ на Сейме

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты беспилотных систем поразили «Геранями» используемую противником железнодорожную переправу через реку Сейм в районе населенного пункта Лысогубовка, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России сообщило о нанесении удара по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области с использованием БПЛА «Герань», сообщается в Telegram-канале ведомства. Этот мост активно применялся украинскими военными для переброски техники и грузов.

    Военное ведомство также опубликовало видеозапись атаки, на которой зафиксирован момент поражения объекта. Удар был нанесен специалистами войск беспилотных систем.

    Железнодорожный мост находится в районе населенного пункта Лысогубовка и имеет стратегическое значение для снабжения украинских подразделений.

    ВКС России уничтожили авиабомбой переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.

    Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил об ударах по мосту в Затоке Одесской области.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп оценил идею Путина об использовании замороженных активов в «Совете мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента России Владимира Путина о передаче 1 млрд долларов из замороженных российских активов в «Совет мира» является интересной, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Это очень интересно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам Трампа, некоторые страны внесли в «Совет мира» по Газе даже больше миллиарда долларов.

    Трамп также выразил уверенность, что Путин заинтересован в заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине. «Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки», – сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, и Владимир Зеленский готов к соглашению.

    На вопрос о препятствиях для разрешения конфликта на Украине Трамп сообщил, что речь идет о тех же вопросах, что и прежде, подчеркнув, что в основном речь о «пределах и границах».

    Кроме того, Трамп отметил, что параметры возможного соглашения по Украине известны сторонам и уже обсуждаются последние шесть-семь месяцев. «Все идут на уступки, чтобы довести это дело до конца», – сказал Трамп. Он также сообщил, что в Давосе провел несколько обсуждений по ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Москва рассматривает инициативу Трампа по созданию «Совета мира» по Газе. Россия может направить в этот «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сказал Путин. Остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после завершения боевых действий между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 02:56 • Новости дня
    Трамп посетовал на результаты «хороших встреч» с Зеленским

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях ВЭФ в Давосе, но отметил, что прежние «хорошие встречи» с Зеленским не принесли результата.

    «Встреча у меня была хорошая. Но, знаете, у меня было много хороших встреч с президентом Зеленским. И складывается впечатление, что этого не происходит», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах договоренности в сфере безопасности.

    Трамп выразил мнение, что Зеленский «должен хотеть заключить сделку» по урегулированию конфликта с Россией, поскольку положение Украины «довольно тяжелое», передает ТАСС.

    Трамп также заявил, что не хочет, чтобы США продолжали наживаться на конфликте на Украине, хотя отметил, что страна уже получает прибыль от происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час. Financial Times заявила, что переговоры оказались ударом для Зеленского.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Вице-президент США заявил о выгоде мира на Украине для США

    Вэнс заявил о выгоде мира на Украине для США и отметил прогресс в переговорах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что установление мира на Украине отвечает интересам Соединенных Штатов и назвал переговоры сложной задачей.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Огайо, заявил, что мир на Украине наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов, пишет РИА «Новости». Вэнс отметил, что для администрации президента Штатов Дональда Трампа урегулирование конфликта на Украине стало самой сложной задачей среди восьми завершенных войн. По словам вице-президента, Трамп ожидал, что этот процесс будет проще, однако реальность оказалась другой.

    Вэнс подчеркнул, что сам факт начала переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским свидетельствует о достигнутом прогрессе. Вице-президент США отметил, что урегулирование украинского конфликта требует особого подхода и настойчивости со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Владимир Зеленский заявил, что США планируют провести 23-24 января в ОАЭ трехстороннюю встречу с участием представителей США, России и Украины.

    Также в четверг Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе, которые продолжались около часа.

    Позже Трамп рассказал о послании Путину с призывом закончить конфликт на Украине.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 13:33 • Новости дня
    ВС РФ нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиа бомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 224 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 748 беспилотников, 646 ЗРК, 27 267 танков и других бронемашин, 1 650 боевых машин РСЗО, 32 755 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 531 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ. За день до этого ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    В начале недели  ВС России также нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 17:30 • Новости дня
    Пленный рассказал о сокрытии дезертирства в ВСУ

    Пленный ВСУ рассказал о сокрытии дезертирства украинским командованием

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пленный солдат ВСУ сообщил о существовании черных списков дезертиров и отправке пойманных на самые опасные задания.

    Командование украинских военных ведет так называемые черные списки для учета дезертиров. Пленный боец ВСУ рассказал ТАСС, что реальные масштабы дезертирства занижаются, а официальные данные составляют лишь малую часть от действительных случаев.

    По его словам, командование фиксирует лишь незначительное число случаев самостоятельного оставления части, а большинство дезертиров попадает в неофициальные списки.

    «На самом деле, каждый, если есть возможность оттуда сбежать, он той возможностью воспользуется. Какие-то данные по СЗЧ передают, но это копейки. Десятая часть от всего. А остальных, как я слышал от парней, командиры пишут в какой-то свой черный список», – заявил пленный.

    Военный также отметил, что тех, кого задерживают при попытке дезертирства, командование отправляет на так называемые мясные штурмы, то есть на самые опасные участки фронта.

    Ранее бойцы президентской бригады нацгвардии Украины сбежали в Запорожской области. До этого российские силовики заявили о массовом дезертирстве почти всей бригады ВСУ и повальном бегстве из 72-й бригады ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на начало января количество украинских военнослужащих, покинувших свои части без разрешения, приблизилось к 300 тыс. человек.

    Комментарии (28)
    22 января 2026, 22:11 • Новости дня
    Взрывотехники вывезли боеприпас с улицы в Белгороде

    Взрывотехники Минобороны вывезли боеприпас с улицы Губкина в Белгороде

    Tекст: Вера Басилая

    Боеприпас, обнаруженный на улице Губкина в Белгороде, был успешно вывезен взрывотехниками Минобороны, а жители начали возвращаться в свои дома, сообщил глава городской администрации Валентин Демидов.

    Взрывотехники Минобороны России завершили извлечение и вывоз боеприпаса с улицы Губкина в Белгороде. Работы заняли почти сутки и проводились с использованием специальной техники на большой глубине, чтобы обеспечить безопасность горожан.

    Мэр города Валентин Демидов сообщил, что после завершения операции боеприпас отправили на обезвреживание, передает РИА «Новости».

    Улица Губкина остается перекрытой до окончания восстановительных работ. Коммунальные и аварийные службы приведут территорию в порядок и устранят последствия земляных работ. Более 1,7 тыс. человек, временно эвакуированных из близлежащих домов, получили возможность вернуться в свои квартиры.

    Демидов отметил, что для 50 человек, находящихся во временном пункте размещения, будет организована доставка домой.

    Ранее в центре Белгорода специалисты эвакуировали жителей после обнаружения воронки от боеприпаса на улице Губкина. Оперативный штаб развернули для координации действий на месте происшествия.

    Комментарии (0)
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

