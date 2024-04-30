AstraZeneca признала образование тромбов у пациентов из-за вакцины от COVID

Tекст: Алексей Дегтярев

На компанию подали иск, так как препарат нанес вред пациентам или привел к летальному исходу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

AstraZeneca представила в феврале суду документ, согласно которому вакцина «в очень редких случаях» может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS), причины таких побочных эффектов пока не установлены.

Всего в Высокий суд Лондона поступил 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возместить ущерб в размере порядка 125 млн долларов. Первый иск подал в 2023 году Джейми Скотт, у которого после введения препарата образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг, что необратимо повредило этот орган.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении провоцирует создание тромбов и снижению тромбоцитов.