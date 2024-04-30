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AstraZeneca признала образование тромбов у пациентов из-за вакцины от COVID
Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca признала, что ее вакцина против коронавируса может вызывать тромбоз, пишет Telegraph со ссылкой на документы из коллективного судебного иска.
На компанию подали иск, так как препарат нанес вред пациентам или привел к летальному исходу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
AstraZeneca представила в феврале суду документ, согласно которому вакцина «в очень редких случаях» может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS), причины таких побочных эффектов пока не установлены.
Всего в Высокий суд Лондона поступил 51 иск, пострадавшие и их родственники требуют возместить ущерб в размере порядка 125 млн долларов. Первый иск подал в 2023 году Джейми Скотт, у которого после введения препарата образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг, что необратимо повредило этот орган.
Тромбоз с синдромом тромбоцитопении провоцирует создание тромбов и снижению тромбоцитов.