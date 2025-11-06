Суд США прекратил уголовное дело против корпорации Boeing

Tекст: Вера Басилая

Федеральный судья Рид О'Коннор в Форт-Уэрте удовлетворил запрос Министерства юстиции США и закрыл почти пятилетнее уголовное дело против Boeing. Дело было возбуждено после аварий двух самолетов 737 MAX в 2018 и 2019 годах, унесших жизни 346 человек, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на протесты родственников погибших, требовавших сурового наказания для руководства корпорации, суд согласился с ходатайством ведомства и одобрил внесудебное соглашение.

«Сделка корпорации с Минюстом не несет необходимой ответственности для обеспечения безопасности пассажиров, однако у меня нет полномочий отклонить это ходатайство», – заявил судья.

Общая сумма выплат по соглашению составит более 1,1 млрд долларов. Boeing выплатит штраф в 487,2 млн долларов, направит 444,5 млн долларов в фонд для компенсации семьям жертв и инвестирует 455 млн долларов в совершенствование программ безопасности и контроля качества, отмечает Bloomberg.

Boeing подтвердил, что намерен продолжать совершенствовать систему безопасности, качества и соответствия требованиям. Компания согласилась признать вину в нарушении соглашения с Минюстом, чтобы избежать судебного разбирательства по первоначальным обвинениям.

Напомним, в Эфиопии 10 марта 2019 года произошла катастрофа самолета Boeing 737 MAX 8, в которой погибли 157 человек.

Еще раньше, 29 октября 2018 года, в Индонезии разбился аналогичный самолет Lion Air, жертвами стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что причиной обеих трагедий стал сбой в системе улучшения характеристик маневренности. Также отмечалось, что на борту могла не работать функция оповещения о неисправности датчиков.