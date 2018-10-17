Стали известны подробности крушения пассажирского самолета в Индонезии

Самолет авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, потерпевший крушение у берегов Индонезии, эксплуатировался чуть больше двух месяцев и был признан исправным, на его борту находились 181 пассажир и восемь членов экипажа, сообщили представители авиаперевозчика.

В компании сообщили, что «самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации Lion Air с 15 августа 2018 года. Самолет был объявлен пригодным к эксплуатации». Кроме того, пилоты рухнувшего самолета имели около 5–6 тыс. часов налета, передает РИА «Новости».

Лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после отбытия из аэропорта Джакарты. Воздушное судно погрузилось под воду на глубину от 30 до 40 метров. Известно, что перед исчезновением с радаров экипаж рухнувшего самолета запрашивал разрешения вернуться в аэропорт Джакарты.

В Lion Air также уточнили, что на борту разбившегося лайнера находился 181 пассажир – 178 взрослых пассажиров, один ребенок и двое младенцев. Также на борту находились двое пилотов и шесть членов экипажа.

Россиян, по предварительной информации, на борту самолета не было, сообщил пресс-секретарь посольства России в Джакарте Денис Тетюшин.

В то же время на борту находились 20 представителей министерства финансов Индонезии, сообщает телеканал «360». Глава Национального агентства по поиску и спасению отметил, что спасатели уже нашли некоторые фрагменты тел погибших.

Крушение произошло утром 29 октября. Обломки самолета и личные вещи пассажиров уже нашли в прибрежном районе западной части острова Ява. В настоящее время специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения самолета.