Обнаружены обломки разбившегося в Индонезии авиалайнера

Спасатели обнаружили место крушения пассажирского авиалайнера Lion Air, сообщил представитель национального Агентства по поиску и спасению Синага.

По словам чиновника, обломки самолета и личные вещи пассажиров были обнаружены в прибрежном районе западной оконечности острова Ява, передает ТАСС.

По данным индонезийских властей, на борту потерпевшего катастрофу самолета находились 188 человек, в том числе семь членов экипажа, сообщает новостной портал «Детик».

Официальный представитель Главного управления гражданской авиации Индонезии Синду Рахаю рассказал, что командир потерпевшего крушение самолета почти сразу же после взлета запросил экстренную посадку, после чего связь прервалась, лайнер исчез с радаров.

Напомним, в понедельник утром в Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 MAX 8.