В Индонезии разбился пассажирский самолет

Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс в Панкалпинанг, потерпел катастрофу вскоре после вылета из Джакарты, сообщили местные спасательные службы.

По данным спасателей, лайнер пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Глава индонезийского Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги в специальном заявлении сообщил, что на поиски пассажирского лайнера, с которым вскоре после вылета из Джакарты была потеряна связь, власти страны направили три корабля и вертолет.

По его словам, спасательный отряд был направлен к западной части острова Ява.

Напомним, в апреле авиационные власти США объявили о необходимости экстренной проверке двигателей Boeing 737.