Авиационные власти США объявили об экстренной проверке двигателей Boeing 737

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США объявило о срочной необходимости произвести экстренную проверку установленных на Boeing 737 турбовентиляторных авиадвигателей производства концерна CFM International – объединения американской General Electric и французской SNECMA.

Экстренная проверка объявлена из-за взрыва одного из двигателей авиалайнера Boeing 737-700, принадлежащего компании Southwest Airlines, передает ТАСС.

Авиационные власти США обязали в течение 20 дней провести ультразвуковую дефектоскопию двигателей, совершивших «30 тыс. взлетов и посадок». По оценке производителя, проверка затронет более 1 тыс. двигателей, из которых 352 эксплуатируются в Соединенных Штатах и еще 681 экземпляр – в других странах.

Всего в мире эксплуатируется около 6,4 тыс. двигателей CFM56-7B – по два на каждом Boeing 737.

Напомним, в минувший вторник рейс авиакомпании Southwest Airlines из Нью-Йорка в Даллас, на борту которого находились 144 пассажира и 5 членов экипажа, совершил экстренную посадку в Филадельфии после того, как один из его двигателей взорвался в воздухе. В результате происшествия погибла пассажирка, которую затянуло в разбившийся иллюминатор.