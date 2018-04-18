Бывший пилот ВМС США спасла пассажирский самолет после взрыва двигателя

Самолет SouthwestAirlines в аэропорту Филадельфии после взрыва одного из двигателей на высоте примерно 10 км посадила бывший пилот ВМС США Тэмми Джо Шульц, сообщают СМИ.

Напомним, на Boeing 737-700 авиакомпании SouthwestAirlines, летевшем рейсом номер 1380 из Нью-Йорка в Даллас, произошла поломка, в результате которой взорвался левый двигатель. Из-за взрыва был поврежден фюзеляж самолета, а также разбит один из иллюминаторов, в который затянуло пассажира. Дженнифер Риордан, сидевшая у разбитого взрывом иллюминатора, скончалась в одной из больниц Филадельфии.

Пилот самолета, Тэмми Джо Шульц, сохранила спокойствие и сумела посадить самолет в ближайшем аэропорту. «Это человек со стальными нервами… Я обязательно пошлю ей рождественскую открытку с подарком за то, что она посадила наш самолет», – передает слова одного из пассажиров самолета Альфреда Тумильсона Daily Mail.

Тэмми Джо Шульц - 56-летний пилот Boeing на рейсе 1380, которая ранее проходила службу в рядах авиации ВМС США. Она была одной из первых женщин, управлявших истребителем F/A-18 Hornet. Так как в ВМС запрещено задействовать женщин в зоне боевых действий, Тэмми стала инструктором, а в 1993 году покинула ряды военно-морских сил США. С этого момента она стала пилотом компании SouthwestAirlines.