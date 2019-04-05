Глава Boeing подтвердил системный сбой в разбившихся авиалайнерах

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг сообщил, что на борту обоих самолетов Boeing 737 MAX, разбившихся за последние пять месяцев, произошел сбой в системе улучшения характеристик маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

«После публикации предварительного доклада по расследованию катастрофы рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines очевидно, что на обоих самолетах система улучшения характеристики маневренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ошибочной информации об угле атаки», – сообщил глава Boeing, слова которого приводит ТАСС.

По словам Меленберга, эксперты корпорации «взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами с тем, чтобы завершить разработку и загрузить усовершенствованное программное обеспечение, которое исключит повторение трагедий, подобных катастрофам рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines. Завершение работ и сертификация этого программного обеспечения, по его словам, будет осуществлена «в ближайшие недели».

Тем временем The Washington Post сообщила, что корпорация Boeing, помимо сбоя в системе улучшения характеристик маневренности MCAS, признала наличие еще одной проблемы в программном обеспечении на самолетах Boeing 737 MAX.

Источники в Boeing на условиях анонимности рассказали, что речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. По их словам, именно из-за второй проблемы компания не смогла в установленные сроки предоставить обновление программного обеспечения на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.

«Очень неприятная ситуация, когда был один фактор, сыгравший роль в катастрофе, а затем через три недели вы находите еще один», – заявил один их источников изданию.

При этом в компании утверждают, что проблема «незначительная» и решение уже найдено.

Ранее стало известно, что пилоты разбившегося в марте эфиопского авиалайнера Boeing-737 MAX 8 после возникновения неполадок следовали установленным инструкциям и отключили так называемую систему MCAS, но так и не смогли выровнять самолет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.