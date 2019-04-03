Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing отключили систему MCAS

Взгляд
3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
Разделы

Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп и Болтон дразнят Китай Тайванем

Джон Болтон охотно подыгрывает Трампу по тайваньской темеФото: Jim Young/Reuters
Новый поворот в американо-китайском противостоянии – в Вашингтоне решили в очередной раз поиграть на тайваньской теме. Заявление советника Трампа Джона Болтона о том, что США привержены своим обязательствам о защите Тайваня, прозвучало вскоре после сообщений о готовности продать острову 60 американских истребителей. Зачем Штаты сейчас пытаются разозлить Китай? Подробности...
Перейти а раздел…

Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
Перейти а раздел…

Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Донбасс стал центром «Русского мира»

Андрей Бабицкий, журналист
В прошлый раз защищать право быть собой мы отстояли во время Великой Отечественной войны. А сегодня, глядя на опыт пятилетнего противостояния в Донбассе, понимаешь, что мы не утратили мужества и стойкости. Мы такие же, какими и были. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

У народного артиста нет права на создание фальшивок

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Мародерство, убийство мирных граждан и целый сонм воинских преступлений. Такое впечатление, что на экране не Советская армия, а зондеркоманда СС. Но, очевидно, по представлениям Лунгина это норма жизни советских военных в Афганистане. Подробности...
Обсуждение: 143 комментария

«Поколение Зе» не хочет жить в «украинском рейхе»

Андрей Манчук, политолог
Одним из главных результатов первого тура выборов в Украине стало банкротство пропагандистского тезиса о «единой стране». Украина оказалась расколотой по географическому, социальному и возрастному признакам. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев

    Как коллекторы издеваются над должниками

      Перейти а раздел…

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...

      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
          • За Алину Загитову

          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

          • За другую (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Бомбардировщики США отработали фиктивные ядерные удары по России
            Отменен бумажный СНИЛСМир разочаровался в санкциях«Победа» отказалась использовать МС-21 вместо Boeing 737 MAXВ России предложен способ заработать на лесном фонде
            Киллер зарезал работницу «Московского долголетия»НАТО не поверило словам Эрдогана о С-400Нидерланды испугались технологий России и КитаяЛяшко опубликовал номера телефона Зеленского и Коломойского
            Назван средний возраст начинающего предпринимателя в РоссииВдова погибшего в Сирии офицера добилась выплат пенсии через судКлимкин спрогнозировал отношения России и Украины при победе ЗеленскогоБайден заставил женщин чувствовать себя некомфортно

            Главная тема


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            «пакет мер»


            НАТО собралось гарантировать Украине проход через Керченский пролив

            конфликт на украине


            Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

            Спортивный комментатор


            В Москве напали на Василия Уткина

            Видео

            воинский призыв


            Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

            «национальные меньшинства»


            США используют крымских татар для новой атаки на Россию

            армия и вооружения


            Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

            первый полет


            Первый полет Ил-112В задержался на два десятилетия

            история россии


            Как Лаврентий Берия повлиял на распад СССР

            Слуга Коломойского


            Глеб Простаков: Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

            «Вашингтонское болото»


            Дмитрий Дробницкий: Конгресс нашел способ сдержать «безумного Трампа»

            Азиатский дракон


            Тимофей Бордачёв: Китай расшатывает Европу на глазах у России

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing отключили систему MCAS

            3 апреля 2019, 09:26

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Пилоты разбившегося в марте эфиопского авиалайнера Boeing-737 MAX 8 после возникновения неполадок следовали установленным инструкциям и отключили так называемую систему MCAS (Система улучшения характеристик маневренности), но так и не смогли выровнять самолет.

            Ранее представители Boeing заявляли, что пилотам удалось бы избежать падения, если бы они следовали установленным инструкциям и отключили систему MCAS. Однако в ходе расследования эксперты выяснили, что пилоты эфиопского Boeing-737 именно так и поступили, однако желаемого эффекта это не произвело.

            В частности, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что пилоты лайнера после возникновения проблем следовали установленным Boeing процедурам и отключили систему MCAS. Однако это не помогло выровнять самолет, и им пришлось вновь активировать ее.

            Ранее источники газеты Wall Street Journal также сообщили, что авиакатастрофа могла произойти из-за нарушений в работе MCAS.

            На ваш взгляд

             
            Вы боитесь летать на самолетах?


            Обсуждение: 49 комментариев

            Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев. После этого во многих странах мира запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

            После крушения специалисты Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.

            Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............