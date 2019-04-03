Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing отключили систему MCAS

Пилоты разбившегося в марте эфиопского авиалайнера Boeing-737 MAX 8 после возникновения неполадок следовали установленным инструкциям и отключили так называемую систему MCAS (Система улучшения характеристик маневренности), но так и не смогли выровнять самолет.

Ранее представители Boeing заявляли, что пилотам удалось бы избежать падения, если бы они следовали установленным инструкциям и отключили систему MCAS. Однако в ходе расследования эксперты выяснили, что пилоты эфиопского Boeing-737 именно так и поступили, однако желаемого эффекта это не произвело.

В частности, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что пилоты лайнера после возникновения проблем следовали установленным Boeing процедурам и отключили систему MCAS. Однако это не помогло выровнять самолет, и им пришлось вновь активировать ее.

Ранее источники газеты Wall Street Journal также сообщили, что авиакатастрофа могла произойти из-за нарушений в работе MCAS.

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Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев. После этого во многих странах мира запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

После крушения специалисты Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.