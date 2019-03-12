МИД предупредил об отмене рейсов из-за приостановки полетов на Boeing 737

Министерство иностранных дел предупредило россиян о возможных задержках или даже отмене рейсов: эти меры связаны с приостановкой эксплуатации Boeing 737 Max некоторыми авиакомпаниями из-за катастрофы в Эфиопии.

«Авиакомпании в Бразилии, Аргентине, КНР, Мексике, Монголии, Марокко, Сингапуре, Индонезии, Эфиопии, ЮАР, Республике Корея и др. приостановили полеты на самолетах Boeing 737 Max 8 до получения информации о безопасности их использования; возможны задержки и отмена рейсов», – передает сообщение департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД РИА «Новости».

Ранее стало известно, что управление авиации Австралии приостанавливает полеты на самолетах модели Boeing 737 Max 8 на территории страны. «Это временная приостановка, пока мы ждем дополнительной информации, чтобы проанализировать угрозы безопасности при продолжении эксплуатации Boeing 737 Max для полетов в и из Австралии», – передает слова представителя управления Шейна Кармоди РИА «Новости», ссылаясь на телеканал ABC.

До этого управление гражданской авиации Сингапура и бразильская авиакомпания GOL Linhas Aéreas временно прекратили использование Boeing 737 Max.

А главное управление гражданской авиации Индии ужесточило правила эксплуатации самолетов данной модели. Теперь управлять самолетом Boeing 737 Max может только пилот, который имеет не менее 1 тыс. часов налета на этом типе авиалайнера. А второй пилот – не менее 500 часов.

Представитель МИД Китая Лу Кан после приостановки рейсов отметил: «авиационные власти Китая заявили о намерении поддерживать постоянный контакт с американскими властями и компанией Boeing, и только после того, как будет гарантирована полная безопасность этого типа самолетов, они смогут возобновить полеты».

Росавиация также направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшей безопасной эксплуатации самолетов 737-8 Max. «В целях обеспечения безопасности полетов от имени Росавиации в адрес представительства компании Boeing в России и в адрес Федеральной авиационной администрации США (ФАА США), представляющей страну разработчика и изготовителя этого воздушного судна, были направлены соответствующие запросы, касающиеся рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации Boeing 737-8 Мax», – говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве отметили, что на данный момент в России эксплуатируются два самолета данного типа в авиакомпании «Глобус». В ответ на запрос Росавиации сообщили, что всеми экипажами выполнено повторное изучение директивы летной годности, выпущенной после катастрофы в Индонезии 29 октября 2018 года. Также с экипажами проводятся дополнительные технические брифинги и тренировки.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обязало компанию Boeing срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Напомним, утром 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение. На борту находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян. Эта авария стала уже второй с самолетом данной модели за последние за пять месяцев. В октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.