Сбербанк подтвердил гибель своих сотрудников в Эфиопии

Сбербанк подтвердил, что двое его сотрудников, супруги Поляковы, уроженцы Таганрога, погибли в крушении самолета в Эфиопии, третьей жертвой среди россиян стал парашютный инструктор Сергей Вяликов из Твери.

«Сбербанк подтверждает гибель своих сотрудников – супругов Екатерины и Александра Поляковых, – которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии. Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в группу Сбербанк. В Африку Екатерина и Александр поехали на отдых, который столь трагично оборвался», – говорится в сообщении банка.

Между тем представитель администрации Таганрога подтвердил, что оба являются уроженцами города, передает РИА «Новости».

Третий погибший россиянин – Сергей Вяликов – работал инструктором по прыжкам с парашютом в Твери, сообщила руководитель областной федерации парашютного спорта Ольга Коваленко.

«Он являлся тандем-инструктором, он работал с людьми, которые приходили прыгать в первый раз», – приводит ее слова ТАСС. Цель поездки Вяликова в Эфиопию не называется.

Посольство России в Эфиопии пообещало оказать семьям погибших полное содействие в возвращении тел на родину.

Напомним, утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.

Самолет принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался «родным братом» лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в крушении Boeing 737 заподозрили искусственный интеллект.