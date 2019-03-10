Появилось последнее видео двух погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян

Двое россиян, погибших при крушении Boeing-737 неподалеку от Аддис-Абебы, перед полетом записали видео.

Поляковы летели из Малайзии в Кению. Их последнее видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео они говорят, что наконец-то добрались до лета и передают привет зимней России.

Напомним, В воскресенье утром в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737, на борту было 157 человек, никто не выжил. Сообщалось, что на борту были граждане 33 стран. В том числе погибли трое россиян. Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших.