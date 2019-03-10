В Эфиопии разбился самолет со 157 людьми на борту

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором летело 149 пассажиров и восемь членов экипажа, потерпел крушение в Эфиопии.

Об этом сообщил представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».

Премьер Эфиопии также сообщил о погибших при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Самолет летел в Найроби в Кении утром в воскресенье.

Трагедия произошла в 8.44 по местному времени (9.44 мск), передает ТАСС.

В посольстве России отметили, что информации о россиянах на борту потерпевшего крушение самолета пока нет.