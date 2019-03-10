При крушении Boeing в Эфиопии никто не выжил

Выживших в крушении лайнера Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, нет.

На борту находились граждане 33 государств, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Джазиру».

Напомним, в воскресенье утром в Эфиопии неподалеку от Аддис-Абебы потерпел крушение Boeing-737, на борту находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа.