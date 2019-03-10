На борту разбившегося в Эфиопии самолета оказалось трое россиян

На самолете Boeing-737, который в воскресенье разбился в Эфиопии, находилось трое россиян, заявили в компании Ethiopian Airlines.

Об этом сообщает ТАСС.

При этом ранее посольство России в Эфиопии сообщало, что московский офис Ethiopian Airlines не продавал билеты на разбившийся Boeing-737, в связи с чем утверждалось, что россиян на самолете не было.

Также при крушении погибли жена и сын известного словацкого политика, сообщила братиславская газета Pravda.

«Согласно информации нашей редакции, на борту разбившегося самолета находились по крайней мере два гражданина Словакии. Речь идет о супруге и сыне известного словацкого политика», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.

Издание уточнило, что фамилия погибших известна, однако редакция воздержится от упоминания до официального сообщения о катастрофе.

В воскресенье утром в Эфиопии неподалеку от Аддис-Абебы потерпел крушение Boeing-737. На борту было 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не выжил. Сообщалось, что на борту были граждане 33 стран.