Названы имена погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян

Посольство России в Эфиопии назвало имена погибших при крушении Boeing-737 неподалеку от Аддис-Абебы россиян.

«Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту ее авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение сегодня неподалеку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов», – приводит сообщение посольства МИД России в своем Telegram.

Посольство отметило, что сейчас устанавливает или уже находится в контакте с родственниками погибших россиян, и выразило готовность оказать им «все возможное содействие в сложившейся ситуации».

Заведующий консульским отделом российского посольства в Кении Олег Кипоренко отметил, что эти пассажиры являются обыкновенными туристами, которые не имеют отношение к каким-то государственным учреждениям, передает РИА «Новости».

В воскресенье в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737 со 157 людьми на борту. Никто не выжил. На борту были граждане 33 стран, в том числе трое россиян.