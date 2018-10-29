Разбившийся в Эфиопии самолет оказался самым продаваемым из серии Boeing 737

Разбившийся в воскресенье самолет авиакомпании Ethiopian Airlines принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации.

«Boeing 737 Max является наиболее быстро продаваемым самолетом в истории Boeing, на него приходится почти 4,7 тыс. заказов от более 100 клиентов в мире», – передает ТАСС сообщение корпорации.

Главными достоинствами этой модели Boeing называет экономичность, надежность и небольшое количество задержек при выполнении рейсов.

По данным компании, самолеты данного поколения эксплуатируются 69 авиакомпаниями, среди которых нет российских. В списке авиаперевозчиков значатся американские United States, American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines, а также аргентинская, канадская, китайская, исландская, норвежская, польская, южнокорейская и другие компании.

Boeing 737 Max выпускается в четырех модификациях: 7, 8, 9 и 10. Восьмая рассчитана на максимум 210 пассажиров при дальности полета 6 тыс. 570 километров (без заправки).

Местные СМИ обращают внимание на то, что это вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли.

После той катастрофы стали появляться сообщения о смертельной ошибке в новейшей модели 737 Max. По информации Bloomberg, дефект может приводить к крутому пикированию самолета. После этого Wall Street Journal писала, что к крушению самолета Lion Air могло привести то, что компания Boeing слишком поздно предупредила об имеющейся проблеме.

Напомним, в воскресенье утром в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737, на борту было 157 человек, никто не выжил. В числе погибших – трое граждан России.

Как сообщила в воскресенье Международная организация по миграции ООН (МОМ), в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников учреждений, связанных с Организацией Объединенных Наций.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в крушении эфиопского Boeing заподозрили искусственный интеллект.