Сотрудники ООН погибли в авиакатастрофе в Эфиопии

При крушении самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines погибли сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли.

«Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем все возможное для помощи семьям в тяжелое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах», – цитирует РИА «Новости» Twitter Бизли.

Кроме того, в авиакатастрофе погиб жена, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко. В самолете также находилась гражданка Словакии, работавшая в одной из гуманитарных организаций.

На борту самолета был и асессор (министр) правительства итальянской области Сицилия по делам культурного наследия и сицилийской идентичности Себастьяно Туза. Он также являлся известным археологом и профессором палеонтологии в одном из университетов Неаполя. Он ехал в Кению в рамках проекта ЮНЕСКО в сопровождении двух волонтеров.

Кроме того, о смерти шестерых граждан заявил МИД Египта, о гибели двоих – МИД Польши, передает ТАСС.

Всего в катастрофе погибли 157 человек из 35 государств. По данным авиакомпании, в числе жертв 32 кенийца, 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, по восемь – Италии, Китая и США, по семь – Великобритании и Франции, шесть – Египта, пять – Германии, по четыре – Индии и Словакии, по трое – России, Австрии и Швеции, по двое – Марокко, Испании, Израиля и Польши, по одному – Бельгии, Джибути, Индонезии, Ирландии, Мозамбика, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Судана, Сомали, Сербии, Того, Уганды, Йемена, Непала и Нигерии. Национальность еще одного пассажира устанавливается.

Напомним, в воскресенье утром в Эфиопии потерпел крушение Boeing-737, на борту было 157 человек, никто не выжил, в том числе погибли трое россиян. В сети появилось последнее видео двоих погибших россиян.