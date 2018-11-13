Компанию Boeing обвинили в том, что она поздно сообщила о рисках 737 Max

Причиной крушения самолета в Индонезии могло стать то, что американский производитель Boeing не предоставил сведений об особенностях управления 737 Max, пишут американские СМИ.

Эксперты, мнение которых приводит Wall Street Journal, отметили, что причиной крушения самолета могла стать новая автоматическая система предотвращения опрокидывания, передает РИА «Новости».

Эта система установлена на модели Boeing 737 Max 8 и 9. Она разработана для того, чтобы избежать ошибочного сильного крена носа воздушного судна вверх.

При некоторых обстоятельствах система может неожиданно сильно накренить борт вниз, при этом пилоты не смогут выровнять самолет, а воздушное судно спикирует вниз, отмечают эксперты.

Даже при корректном управлении и соблюдении всех правил есть риск авиакатастрофы, добавляют специалисты.

Издание сообщает, что описание соответствующих проблем было распространено Boeing только через неделю после авиакатастрофы в Индонезии.

В частности, эти рекомендации несколько дней назад были переданы в российскую авиакомпанию S7, где есть один Boeing 737 Max.

В Boeing заявили, что отказались от специальной подготовки для управления новым самолетом, потому как не хотели перегружать пилотов информацией. Также в компании добавили, что уверены в безопасности 737 Max.

Напомним, Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, в результате погибли 189 человек.

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказывал газете ВЗГЛЯД об опасности выявленных ошибок в самолете.