Эксперт прокомментировал опасность выявленных в новейших Boeing ошибок

«Компания Boeing продемонстрировала замечательный джентльменский шаг, выпустив предупреждение о сбоях. В основном рекомендации будут выпущены для инженерного персонала, они проверят систему. Самое главное – переделать систему так, чтобы она не допускала самопроизвольного перевода самолета в пикирование», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов положительно оценил намерение производителя Boeing 737 Max предупредить операторов своей новейшей модели о том, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к крутому пикированию самолета.

«Компания Boeing, исходя из этой информации, если она корректно подана Bloomberg, продемонстрировала замечательный джентльменский шаг. Расследование катастрофы в Индонезии показало сбои в автоматической электронной системе управления самолета после взлета, поэтому Boeing готов предупредить владельцев модели 737 Max. Представители компании находятся на месте происшествия, расследуют дело в составе комиссии, Boeing обращает особое внимание владельцев самолетов на то, что автоматическая электронная система управления нуждается в контроле», – заявил авиаэксперт.

По словам Смирнова, очевидно, что компании, владеющие новейшим самолетом Boeing 737 Max, а их уже не мало в мире, обязаны будут выполнять рекомендации производителя, чтобы предотвратить новые авиакатастрофы:

«Посмотрим, какой документ они выпустят, мы надеемся, что он будет своевременным. Эти рекомендации будут не пилотам, они будут касаться конструкции самолета и его электронной части. В основном рекомендации будут выпущены для инженерного персонала, они должны будут проверить систему. Возможно, будут участвовать и сами производители воздушных судов, скорее всего, так и будет. Самое главное – переделать систему так, чтобы она не допускала самопроизвольного перевода самолета в пикирование», – отметил Смирнов.

После получения документа с рекомендациями есть два варианта:

«Во-первых, все самолеты Boeing 737 Max будут остановлены на некоторое время, и сотрудники компании будут участвовать в ликвидации ошибок, которые заложены в этой системе. Это же еще пока не официальное заключение комиссии, но если эти ошибки будут подтверждены, одним из виновников трагедии в Индонезии будет компания Boeing со всеми вытекающими материальными последствиями. Во-вторых, авиационный мир очень подвижен, сегодня будет принято решение всех авиакомпаний, которые располагают самолетами Boeing 737 Max. Они прекратят эксплуатацию самолетов до доработок, или выполнят рекомендации производителя, которые исключат сбои в электронике», – подытожил президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».

Напомним, российская авиакомпания S7, в парке которой есть Boeing 737 Max, пока не получала от производителя предупреждения о возможном сбое в таких самолетах, сообщили в пресс-службе авиакомпании РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines планирует ввести в эксплуатацию еще 10 самолетов Boeing 737 Max в течение ближайших лет.

Кроме того, возможные сбои в Boeing 737 Max не скажутся на планах закупки самолетов российскими авиакомпаниями, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, важно следить за развитием событий.

«Любые точные прогнозы, будет ли это серьезно или нет, можно будет дать по результатам расследования авиапроисшествия и после появления подробной информации о причинах», - отметил эксперт.

Напомним, 29 октября самолет потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 185 человек.