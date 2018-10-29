Эксперт прокомментировал опасность выявленных в новейших Boeing ошибок

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

Президенту Венесуэлы очень нужно золото – но Британия отказывается отдаватьФото: Marco Bello/Reuters
Настоящее межгосударственное хамство продемонстрировала Британия по отношению к Венесуэле. Лондон под смехотворным предлогом отказывается отдавать Каракасу венесуэльское золото, которое хранится на его территории. Как ни парадоксально, но происходящее имеет прямое отношение к России. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Взбесившаяся печка Ивана-дурака давила все подряд

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Советский Союз на протяжении десятилетий был благой вестью о возможности альтернативы. В этом смысле конец Советского Союза – едва ли не главная и не понятно чем замещаемая травма современного мира. Мир потерял возможность иного. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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          Эксперт прокомментировал опасность выявленных в новейших Boeing ошибок

             7 ноября 2018, 15:41
          Фото: Stefanopoulos Thierry/Zuma/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          «Компания Boeing продемонстрировала замечательный джентльменский шаг, выпустив предупреждение о сбоях. В основном рекомендации будут выпущены для инженерного персонала, они проверят систему. Самое главное – переделать систему так, чтобы она не допускала самопроизвольного перевода самолета в пикирование», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

          Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов положительно оценил намерение производителя Boeing 737 Max предупредить операторов своей новейшей модели о том, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к крутому пикированию самолета.

          «Компания Boeing, исходя из этой информации, если она корректно подана Bloomberg, продемонстрировала замечательный джентльменский шаг. Расследование катастрофы в Индонезии показало сбои в автоматической электронной системе управления самолета после взлета, поэтому Boeing готов предупредить владельцев модели 737 Max. Представители компании находятся на месте происшествия, расследуют дело в составе комиссии, Boeing обращает особое внимание владельцев самолетов на то, что автоматическая электронная система управления нуждается в контроле», – заявил авиаэксперт.

          По словам Смирнова, очевидно, что компании, владеющие новейшим самолетом Boeing 737 Max, а их уже не мало в мире, обязаны будут выполнять рекомендации производителя, чтобы предотвратить новые авиакатастрофы:

          «Посмотрим, какой документ они выпустят, мы надеемся, что он будет своевременным. Эти рекомендации будут не пилотам, они будут касаться конструкции самолета и его электронной части. В основном рекомендации будут выпущены для инженерного персонала, они должны будут проверить систему. Возможно, будут участвовать и сами производители воздушных судов, скорее всего, так и будет. Самое главное – переделать систему так, чтобы она не допускала самопроизвольного перевода самолета в пикирование», – отметил Смирнов.

          После получения документа с рекомендациями есть два варианта:

          «Во-первых, все самолеты Boeing 737 Max будут остановлены на некоторое время, и сотрудники компании будут участвовать в ликвидации ошибок, которые заложены в этой системе. Это же еще пока не официальное заключение комиссии, но если эти ошибки будут подтверждены, одним из виновников трагедии в Индонезии будет компания Boeing со всеми вытекающими материальными последствиями. Во-вторых, авиационный мир очень подвижен, сегодня будет принято решение всех авиакомпаний, которые располагают самолетами Boeing 737 Max. Они прекратят эксплуатацию самолетов до доработок, или выполнят рекомендации производителя, которые исключат сбои в электронике», – подытожил президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».

          Напомним, российская авиакомпания S7, в парке которой есть Boeing 737 Max, пока не получала от производителя предупреждения о возможном сбое в таких самолетах, сообщили в пресс-службе авиакомпании РИА «Новости».

          Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines планирует ввести в эксплуатацию еще 10 самолетов Boeing 737 Max в течение ближайших лет.

          Кроме того, возможные сбои в Boeing 737 Max не скажутся на планах закупки самолетов российскими авиакомпаниями, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, важно следить за развитием событий.

          «Любые точные прогнозы, будет ли это серьезно или нет, можно будет дать по результатам расследования авиапроисшествия и после появления подробной информации о причинах», - отметил эксперт.

          Напомним, 29 октября самолет потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 185 человек.


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