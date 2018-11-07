У новых Boeing 737 обнаружили опасность срывов в пике

Компания Boeing собирается предупредить операторов своей новейшей модели 737 Max предупреждение о том, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к крутому пикированию самолета, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации Bloomberg, предупреждение основано на предварительных выводах касательно произошедшего на прошлой неделе крушения лайнера Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air. Документ может быть разослан в среду. В нем будет говориться о необходимости соблюдения пилотами существующей процедуры для решения проблемы, передает ТАСС.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Спустя примерно 13 минут после вылета по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. На борту находились 189 человек, все они погибли.