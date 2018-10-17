При крушении самолета в Индонезии никто не выжил

В результате крушения самолета Boeing 737 MAX у берегов Индонезии выживших нет, заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС.

«В результате крушения выживших нет», – заявил представитель агентства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что спасатели уже обнаружили тело одного погибшего пассажира,

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, пропал с радаров через 13 минут после взлета. Обломки самолета и личные вещи пассажиров нашли у острова Ява. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. По данным авиакомпании, лайнер эксплуатировался чуть больше двух месяцев и был признан исправным.