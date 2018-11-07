Boeing дал рекомендации российской авиакомпании по проблемному самолету

Российская авиакомпания S7 получила от производителя рекомендации по проблемам самолета Boeing 737 Max, ранее аналогичная модель потерпела крушение в Индонезии.

Дополнительных действий со стороны российского авиаперевозчика не потребуется, заявили в S7, передает ТАСС.

Напомним, модель Boeing 737 Max базируется в Новосибирске и производит полеты в Москву и Читу.

Новейший Boeing 737 Max, принадлежащий авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, в результате погибли 189 человек.

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов комментировал газете ВЗГЛЯД опасность выявленных ошибок в самолете.