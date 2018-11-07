Boeing 737 Max нашли в парке одной из российских авиакомпаний

Один из самолетов Boeing 737 Max, о возможности срыва которых в пике должен предупредить производитель после крушения в Индонезии, есть в парке одной российской авиакомпании.

Так, Boeing 15 октября текущего года сообщал, что группа S7 получила первый в России самолет Boeing 737 Max. Американская компания сообщала, что в рамках стратегического плана по укреплению флота S7 Airlines планировала ввести в эксплуатацию еще 10 самолетов Boeing 737 Max в течение ближайших лет, передает РИА «Новости».

В S7 в свою очередь сообщали, что самолет базируется в Новосибирске и выполняет полеты из Новосибирска в Москву и Читу.

Ранее сообщалось, что компания Boeing собирается предупредить операторов своей новейшей модели 737 Max о том, что ошибочные данные системы контроля за полетом могут привести к крутому пикированию самолета.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг. Спустя примерно 13 минут после вылета по не установленной пока причине он рухнул в Яванское море. На борту находились 189 человек, все они погибли.