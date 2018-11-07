Boeing 737 Max нашли в парке одной из российских авиакомпаний

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7 ноября, среда | Последнее обновление — 11:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Медведев подписал постановление для стабилизации рынка топлива
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате
России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью
Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа
Откуда взялась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Где брать вежливых и обходительных чиновников
Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»
Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Мы не должны принимать террористов в круг собеседников
Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм всегда идеен и всегда «возмущен несправедливостью». За терактами могут стоять самые разные идеологии – но одно остается неизменным. Негодование на несправедливость мира. Как на это можно реагировать? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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