Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обязало компанию Boeing «не позднее апреля 2019 года» «завершить модификации систем управления полетом» самолетов, а также внести соответствующие изменения в руководства, предназначенные для обучения пилотов.

В управлении подчеркнули, что компании Boeing предписано «завершить модификации систем управления полетом». Причем в ФАУ ожидают, что эти изменения станут обязательными «не позднее апреля 2019 года», передает ТАСС.

В заявлении уточняется, что Boeing также необходимо внести соответствующие изменения в руководства, предназначенные для обучения пилотов, в том числе в части систем автоматического управления полетом.

В компании в свою очередь заверили, что намерены представить обновленное программное обеспечение (ПО) для самолетов Boeing 737 MAX, которое разрабатывали в течение нескольких месяцев после падения самолета индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года.

В частности, предполагается обновить системы, применяемые для определения положения носа самолета относительно линии горизонта, а также коррекции этого положения. Кроме того, Boeing намерена внести корректировки в материалы для подготовки пилотов.

Ранее ФАУ выразило уверенность в безопасности эксплуатации Boeing 737 Max, несмотря на катастрофу, произошедшую в Эфиопии.