Авиавласти США оценили безопасность лайнеров Boeing после серии катастроф

Федеральное правительство США считает безопасной дальнейшую эксплуатацию американских пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX, несмотря на катастрофу, произошедшую в Эфиопии, сообщило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

В Федеральном авиауправлении США, которое входит в структуру министерства транспорта Соединенных Штатов, пообещали выпустить уведомление «о сохраняющейся летной годности» Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Там также пообещали незамедлительно принять меры в случае обнаружения каких бы то ни было проблем с этим типом воздушных судов.

«ФАУ непрерывно оценивает <...> безопасность эксплуатации американских коммерческих воздушных судов. Если мы выявим проблему, которая влияет на безопасность [такой эксплуатации], то ФАУ примет немедленные надлежащие меры», – говорится в заявлении.

Напомним, в воскресенье утром Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших – представители 35 стран, включая троих россиян.

По сообщениям Boeing, разбившийся в Эфиопии самолет оказался самым продаваемым в линейке авиапроизводителя и однотипным авиалайнеру, потерпевшему крушение в ноябре прошлого года у берегов Индонезии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в катастрофе Boeing в Эфиопии заподозрили искусственный интеллект.