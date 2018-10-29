США подсчитали лайнеры Boeing со смертельной ошибкой

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США распространило директивы летной годности на 246 самолетов Boeing 737 Max, ошибка в датчиках которых может привести к крутому пикированию.

По информации Reuters, 45 из подпадающих под директивы самолетов используются в США и принадлежат Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines, передает ТАСС.

Директива летной годности издается, когда проявляется небезопасное состояние воздушного судна и это состояние возможно существует или развивается на других экземплярах образца, аналогичных по типу конструкции.

Напомним, новейший Boeing 737 Max, принадлежащий авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, в результате погибли 189 человек.

Накануне стало известно, что у новейших Boeing 737 Max выявили смертельную ошибку – сбой в датчиках может привести к крутому пикированию воздушного судна. Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов комментировал газете ВЗГЛЯД опасность выявленных ошибок в самолете.

Оказалось, что самолет такой модели есть в парке одной из российских авиакомпаний. Компания Boeing дала авиаперевозчику рекомендации по эксплуатации лайнера.