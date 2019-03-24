В Boeing придумали инструкции на случай угрозы резкой потери самолетом высоты

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что специалисты корпорации Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.

Предполагается, что исправление в системе управления самолета позволит автоматически однократно опустить носовую часть авиалайнера на десять секунд, если Boeing 737 MAX угрожает крен на одну сторону или резкая потеря высоты, передает ТАСС.

В случае такого маневра обновленная система не подавляет остальное оборудование в рубке самолета и не реагирует на ложные показания одного или двух датчиков.

По сведениям источников издания, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США якобы одобрило обновление к системе управления авиалайнеров, разработанное специалистами корпорации Boeing, «в предварительном порядке». ФАУ также разрешила внести изменения в программу подготовки пилотов для самолетов данной серии.

Эти изменения основаны на уроках катастрофы Boeing индонезийской авиакомпании Lion Air. Корпорации предстоит проверить обновление ПО и иные изменения в ходе испытаний в лабораторных условиях на земле, а затем в воздухе. Этот этап возможно завершить через несколько недель, уточняет The Wall Street Journal.

Ранее Федеральное авиационное управление США обязало компанию Boeing «не позднее апреля» «завершить модификации систем управления полетом» самолетов, а также внести соответствующие изменения в руководства, предназначенные для обучения пилотов.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация Boeing приостановила поставки самолетов 737 MAX клиентам.