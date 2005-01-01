Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8

Взгляд
12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
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Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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            НОВОСТЬ ЧАСА:Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8
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            Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8

               12 марта 2019, 20:40
            Фото: JASON REDMOND/Reuters
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) приняло решение приостановить все полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

            Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EASA.

            Ранее СМИ сообщили, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) собирается наложить запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

            При этом крупнейшие страны Европы до распоряжения EASA приняли решение о приостановке полетов этих лайнеров.

            Самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, погибли 157 пассажиров. Это вторая катастрофа такого лайнера менее чем за полгода.


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