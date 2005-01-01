Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8

Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) приняло решение приостановить все полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на EASA.

Ранее СМИ сообщили, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) собирается наложить запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

При этом крупнейшие страны Европы до распоряжения EASA приняли решение о приостановке полетов этих лайнеров.

Самолет Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта в Эфиопии, погибли 157 пассажиров. Это вторая катастрофа такого лайнера менее чем за полгода.