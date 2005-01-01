Крупнейшие страны Европы закрыли небо для Boeing-737 MAX 8

В Европе объявили о приостановке эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии.

Так, о запрете на использование Boeing-737 MAX 8 сообщило в Twitter управление гражданской авиации Франции (DGAC).

«DGAC принимает решение о временном запрете Boeing-737 MAX во французском воздушном пространстве», – говорится в сообщении.

Также, по информации ТАСС, свои воздушные пространства заблокировали Германия, Австрия, Нидерланды и Ирландия.

Ранее о запрете на эксплуатацию Boeing-737 MAX 8 заявила Великобритания.

Самолет потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. На борту лайнера находились 157 пассажиров. Это вторая катастрофа лайнера менее чем за полгода.