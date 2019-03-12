Британия приостановила использование Boeing-737 MAX 8

После катастрофы самолета Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта Управление гражданской авиации Великобритании распорядилось приостановить использование авиалайнеров этого типа.

«Наши мысли сейчас с теми, кого коснулся трагический инцидент в Эфиопии в минувшее воскресенье. Управление гражданской авиации внимательно следит за ситуацией, однако, поскольку мы не имеем достаточной информации c бортового устройства регистрации параметров полета, то мы, в рамках мер предосторожности, проинструктировали приостановить использование данного самолета всеми операторами на всех коммерческих пассажирских рейсах, включая прибывающие, отправляющиеся и пересекающие британское воздушное пространство», – приводит РИА «Новости» заявление Управления.

В свою очередь власти Малайзии запретили полеты Boeing-737 MAX над своей территорией, сообщается в западных СМИ со ссылкой на малайзийское надзорное ведомство.

«Управление гражданской авиации Малайзии немедленно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 в Малайзию и из нее, а также транзит через (воздушное пространство) Малайзии вплоть до дальнейшего уведомления», – приводит «Интерфакс» слова заявления.

Также после крушения в Эфиопии самолет попал под запрет в Китае, Эфиопии и Индонезии. За последние пять месяцев это уже вторая крупная катастрофа Boeing-737 MAX, хотя лайнер находится в эксплуатации всего лишь с мая 2017 года. Прошлое крупное крушение произошло именно в Индонезии: 29 октября 20189 года погибли 189 человек. В результате этих происшествий компания Boeing уже понесла репутационные потери и понесет значительные финансовые.

Напомним, в воскресенье утром в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение. Из 157 пассажиров и членов экипажа из 33 стран не выжил никто. Сообщалось, что в катастрофе погибли трое россиян.