В Европе собрались запретить эксплуатацию Boeing 737 MAX 8

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) собирается наложить запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 после трагедии в Эфиопии, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Запрет на эксплуатацию этих самолетов в Европе может сильно ударить по авиастроительной компании, так как EASA является одним из двух крупнейших регуляторов отрасли наряду с аналогичным американским ведомством, передает ТАСС.

Ранее использование этого лайнера приостановила Британия. Приостановлены его полеты и в Китае, Эфиопии и Индонезии.

В воскресенье утром в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение, погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Это уже вторая крупная катастрофа этого самолета за последние пять месяцев, хотя лайнер находится в эксплуатации с мая 2017 года. В прошлый раз в Индонезии 29 октября 20189 года погибли 189 человек.