Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить поставки своих самолетов модели 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, передает Reuters со ссылкой на представителя производителя.

По словам источника Reuters, соответствующая мера принята после того, как Федеральное авиационное управление США заявило о приостановке полетов лайнеров Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве, передает ТАСС.

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, погибли 157 человек, находившихся на борту воздушного судна. Происшествие стало второй менее чем за полгода катастрофой с самолетами новейшей и самой раскупаемой в истории американской корпорации серии самолетов: в октябре 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, тогда погибли 189 человек. Многие страны, включая Россию, запретили полеты данных моделей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.