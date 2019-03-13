Авиакомпании прекратили эксплуатацию почти 75% самолетов Boeing-737 MAX

Порядка 75% самолетов Boeing-737 MAX, имеющихся в парке перевозчиков, были запрещены к эксплуатации в различных авиакомпаниях мира, сообщают западные СМИ.

По информации телеканала CNN, был приземлен по крайней мере 271 из 371 лайнера Boeing-737 MAX.

Известно, что Boeing поставил заказчикам 385 единиц модификаций MAX, из которых 344 – вариант разбившегося MAX 8.

Производитель уверен в безопасности самолетов данного типа, но понимает решение многих государств приостановить полеты на Boeing-737 MAX 8, говорится в сообщении. Также отмечается, что единственной страной, не закрывшей воздушное пространство для данного типа лайнеров, остается США.

Судно авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбилось 10 марта в Эфиопии. Это вторая катастрофа лайнера за пять месяцев.

12 марта о запрете эксплуатации Boeing-737 MAX 8 в своих воздушных пространствах заявили крупнейшие страны Европы.

Стало известно, что пилот разбившегося самолета сообщал о проблемах лайнера и хотел вернуться в аэропорт.