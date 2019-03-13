Пилот сообщал о проблемах с Boeing-737 MAX 8 перед крушением в Эфиопии

Пилот самолета Boeing-737 MAX 8, разбившегося 10 марта в Эфиопии, сообщал о проблемах лайнера и хотел вернуться в аэропорт, заявили западные СМИ.

Генеральный директор перевозчика Ephiopian Airlines Теволде Гебремариама сказал, что пилот сообщал о неполадках в управлении, но не указал других технических проблем, передает The Wall Street Journal.

Издание пишет, что глава авиакомпании отказался обсуждать детали трагедии, отметив, что разговоры пилотов с диспетчерами не открывают полной картины произошедшего. Например, из них нельзя узнать о наличии таких внешних факторов, как столкновение с птицами, сообщил Гебремариама.

Boeing-737 MAX 8 потерпел крушение 10 марта в Эфиопии. На борту лайнера находились 157 пассажиров. Это вторая катастрофа лайнера менее чем за полгода.

12 марта крупнейшие страны Европы закрыли свои воздушные пространства для самолетов Boeing-737 MAX 8.

Несколько авиакомпаний заявили о возможном отказе от покупки Boeing-737 MAX 8 после катастрофы в Эфиопии.