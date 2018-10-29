Росавиация запретила полеты Boeing 737 Max

Федеральное агентство воздушного транспорта вслед за другими странами объявило о запрете полетов самолета Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России после авиакатастрофы в Эфиопии.

«Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомление NOTAM о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены», – сказал руководитель ведомства Александр Нерадько, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг замминистра транспорта Александр Юрчик в ходе коллегии Росавиации заявил, что причинами авиакатастроф Boeing 737 Max 8 являются недостатки разработки и сертификации.

«Предстоит еще немало усилий приложить в этом году к формированию системы сертификации в РФ. Обращаю ваше внимание, что этот элемент повышения безопасности полетов ярко продемонстрирован в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире с Boeing. Намечается такая ярко видимая ситуация, что именно недостатки разработки и сертификации воздушного судна привели к тем двум катастрофам, которые произошли с новейшей моделью Boeing», – сказал он, передает ТАСС.

Он назвал случившееся сигналом «к выстраиванию очень качественной системы сертификации авиационной техники».

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая троих россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера.

Несмотря на заявление Федерального авиационного управления США о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов, Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Под запреты лайнеры попали и в Китае. И хотя в этом шаге Пекина некоторые увидели продолжение торговой войны с США, Китай, скорее, стал одной из стран, кто поступил ответственно. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.

В октябре 2018 года самолет той же модели индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.