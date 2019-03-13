Трамп приостановил полеты Boeing-737 MAX 8 в США

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке полетов самолетов Boeing-737 MAX 8 и MAX 9.

«Вводится запрет на полеты всех Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 в США», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что об этом уведомлены все авиалинии.

Ранее стало известно, что около 75% самолетов Boeing-737 MAX, имеющихся в парке перевозчиков, были запрещены к эксплуатации в различных авиакомпаниях мира.

Накануне в Конгрессе США призвали приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на территории страны до подтверждения безопасности этих самолетов.

После авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (в том числе трое россиян), во многих странах запретили эксплуатацию лайнера.

При этом Федеральное авиационное управление США заявляло о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.