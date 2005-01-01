В Конгрессе призвали приостановить полеты Boeing 737 MAX на территории США

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, как председатель подкомитета Сената по авиации и космосу, призвал приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов «до тех пор, пока Федеральное авиационное управление не подтвердит безопасность этих самолетов».

По словам сенатора, было бы предусмотрительно временно приостановить полеты самолетов 737 MAX в США «в свете решений регулирующих органов по всему миру» и «до тех пор, пока Федеральное авиационное управление не подтвердит безопасность этих самолетов», передает ТАСС.

«Как председатель подкомитета по авиации и космосу в комитете Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту, я намерен провести слушания, чтобы расследовать эти авиакатастрофы, определить факторы, которые способствовали этому», – добавил сенатор.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли все находившиеся на борту 157 человек (включая трех россиян), во многих странах запретили эксплуатацию авиалайнера.

Несмотря на заявление Федерального авиационного управления США о «безопасности» дальнейшей эксплуатации этих самолетов, Boeing обязали срочно исправить систему управления авиалайнеров.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.