Названа вероятная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Участвующие в расследовании крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии эксперты пришли к предварительному заключению, что катастрофа могла произойти из-за нарушений в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает: специалисты полагают, что до того, как самолет полетел вниз, автоматически активировалась система, призванная предотвратить сваливание самолета, передает РИА «Новости».

Такой вывод был сделан после изучения черных ящиков упавшего самолета. Отмечается, что эти данные еще предстоит перепроверить.

Ожидается, что предварительный отчет о возможных причинах крушения авиалайнера власти Эфиопии выпустят в ближайшие дни.

Напомним, после катастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, в том числе США, запретили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

Компания Boeing приостановила поставки 737 MAX, ее акции рухнули.

В марте стало известно, что специалисты Boeing изменили систему управления авиалайнеров и инструкции пилотов на случай возникновения угрозы заваливания самолета серии 737 MAX на крыло или резкой потери высоты.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.