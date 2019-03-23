Акции Boeing рухнули в марте после авиакатастрофы в Эфиопии

Рыночная стоимость Boeing в марте упала на 40 млрд долларов в марте после крушения лайнера Boeing 737 Max в Эфиопии, сообщают СМИ.

Курсы акций американской компании снизились почти на 18%, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN. Отмечается, что совокупная стоимость ценных бумаг корпорации снизилась более чем на 40 млрд долларов.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 Max 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира, включая США и ЕС, запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация Boeing приостановила поставки самолетов 737 Max клиентам.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.