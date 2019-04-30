Boeing признала, что сигнал о критической неисправности 737 MAX мог не работать

Американская компания Boeing признала, что функция оповещения о неисправности датчиков угла атаки лайнера в самолетах Boeing 737 MAX могла не работать, если не была «активирована надлежащим образом».

В Boeing подтвердили, что функция оповещения пилотов о неисправности датчиков угла атаки лайнера «являлась стандартной» для самолетов 737 MAX, однако отметили, что она не считалась одной из систем безопасности, передает ТАСС.

В Boeing также признали, что функция могла не работать, если не была «активирована надлежащим образом». При этом в компании утверждают, что ее сотрудники не отключали систему оповещения специально.

Как отмечала The Wall Street Journal, в прошлом году авиауправлению США стало известно, что компания Boeing не предупредила заказчиков об изменениях в работе вспомогательных систем лайнера, в том числе о включении в платный пакет дополнительных опций 737 MAX функции обязательного оповещения пилотов о неисправной работе датчиков угла атаки лайнера (определяющих угол крыла относительно горизонтального потока воздуха).

Именно сбой этих датчиков 29 октября 2018 года привел к крушению самолета Lion Air, а 10 марта этого года – лайнера Ethiopian Airlines. Издание подчеркивает, что эксперты ФАУ обсуждали возможность временного прекращения полетов Boeing 737 MAX, однако эта идея не получила развития.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.