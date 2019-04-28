Boeing пыталась заработать на сигналах о критической неисправности самолетов

Авиауправлению США в прошлом году стало известно, что компания Boeing внесла важнейшую функцию обязательного оповещения пилотов о неисправной работе датчиков угла атаки лайнера в платный пакет дополнительных опций 737 MAX, не предупредив об этом заказчиков, сообщила The Wall Street Journal.

По информации издания, после крушения 737 MAX компании Lion Air выяснилось, что компания Boeing не предупредила заказчиков об изменениях в работе вспомогательных систем лайнера, в том числе о включении в платный пакет дополнительных опций 737 MAX функции обязательного оповещения пилотов о неисправной работе датчиков угла атаки лайнера (определяющих угол крыла относительно горизонтального потока воздуха), передает ТАСС.

На это обратила внимание американская авиакомпания Southwest Airlines, которая в свою очередь поставила в известность ФАУ, а также потребовала от Boeing восстановить функцию оповещения пилотов на самолетах, уже находящихся в ее авиапарке.

Позднее стало известно, что в результате неисправности датчиков угла атаки могла включиться система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System – «Система улучшения характеристик маневренности»), сбой в работе которой 29 октября 2018 года привел к крушению самолета Lion Air, а 10 марта этого года – лайнера Ethiopian Airlines.

Издание подчеркивает, что в сложившейся ситуации эксперты ФАУ обсуждали возможность временного прекращения полетов Boeing 737 MAX, однако эта идея не получила развития и не была донесена до руководства ФАУ.

Напомним, после крушений Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии американский авиапроизводитель понес большие убытки из-за отмены заказов на самолеты и запрета эксплуатации 737 MAX 8 во многих странах мира.

Отметим, в это воскресенье появились новые жалобы на проблемы с Boeing 737 Max.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новую авиакатастрофу Boeing может не пережить.