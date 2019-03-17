Между крушениями Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии установлено сходство

Данные бортовых самописцев указывают на сходство крушений Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии, заявило министерство транспорта Эфиопии.

В сообщении говорится, что выявлены «отчетливые сходства». При этом данные проверили следователи из Эфиопии и США, передает РИА «Новости».

Напомним, самолет Ethiopian Airlines со 157 пассажирами на борту разбился 10 марта. В октябре такой же авиалайнер компании Lion Air потерпел крушение в Индонезии, тогда погибли 189 человек.

Различные авиакомпании прекратили эксплуатацию порядка 75% Boeing-737 MAX.

Российские компании не объявляли об отказе от поставок Boeing-737 Max.