Российские авиакомпании пока не отказались от поставок Boeing 737 Max

Российские авиакомпании пока официально не объявляли об отказе от поставок самолетов Boeing 737 Max 8 и 9, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Он уточнил, что заказы на самолеты этой модели есть у S7, «Победы», «Ютэйр» и «Уральских авиалиний».

«Приостановили (полеты Boeing 737 Max 8 и 9). Я уверен, что наши авиакомпании по этому вопросу с производителем проведут необходимые консультации. Пока, по моей информации, никаких отказов от наших авиакомпаний не поступало», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Дитриха, сложившаяся ситуация «не позитивна», так как Boeing с приходом новой модели 737 сократил производство предыдущих поколений самолета. «Boeing всегда был известен как надежный поставщик надежных самолетов. Я очень надеюсь, что они с этой проблемой справятся в ближайшее время», – отметил министр.

Ранее в Кремле рассказали о позиции Путина по самолетам Boeing 737 MAX для «Победы».

Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, в результате которого погибли 157 человек. В октябре 2018 года такой же самолет рухнул в Инднезии, тогда погибли 189 человек. Предполагается, что причины авиакатастроф могут быть одинаковыми.

На фоне этих авиакатастроф многие страны, включая Россию, запретили полеты этих самолетов, а сам Boeing приостановил поставки лайнеров, продолжив при этом производство.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Boeing может не пережить новую авиакатастрофу.